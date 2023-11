Das vielfältige Urlaubsland Baden-Württemberg

Vorreiter. Wochenendtrip in Europas größtes Outlet oder Wellnessurlaub in Baden-Baden.

Erlebnis- und Shopping-Destination in einem: die Outletcity Metzingen, die nur rund eine Flugstunde von Wien getrennt ist, zeichnet sich nicht nur durch ihre mehr als 170 Premium- und Luxusmarken und dem weltweit größten BOSS Outlet aus. Als Europas größtes Outlet besticht sie auch mit ihrem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Das macht sie neben ganzjährigen Reduzierungen von bis zu -70 Prozent* zum beliebten Place-to-be von Millionen von Menschen aus der ganzen Welt.

Die Outletcity Metzingen ist nicht nur Lieblings-Shoppingdestination für Modebegeisterte aus der ganzen Welt, sie hat sich ihren Platz auch in der digitalen Einkaufslandschaft gesichert. Mehr als 350 Labels bieten unter outletcity.com/shop eine exklusive Auswahl an Produkten und schenken allen, denen der Besuch in Metzingen nicht möglich ist, die Chance auf abwechslungsreiche Deals und exklusive Einkaufsvorteile, die den Aktionen vor Ort in nichts nachstehen!

Wellnessglück in Baden-Baden

Aber auch für jene, die Ruhe suchen, ist Baden-Württemberg die ideale Destination. Selten ist es so einfach, eine Stadt im Herzen der Natur zu finden, die sowohl Ruhe als auch Unterhaltung bietet. Doch genau das ist Baden-Baden: Die internationale Kunst- und Kulturmetropole ist nicht nur wunderschön am Fuße des Schwarzwaldes gelegen, sondern begeistert Besucher aus aller Welt mit ihrem mediterranen Flair sowie dem kulturellen Angebot einer Großstadt. Hier fühlen sich Kunstfreunde und Kenner der klassischen Musik genauso wohl wie Gourmets, Shoppingbegeisterte und Wellnessliebhaber.

* Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller, soweit es eine solche gibt.