Ackland in „How about You“, 2007. Strand Releasing/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

In den 1980er und 90er Jahren sah man den beliebten britischen Charakterdarsteller mit der markanten Stimme in Dutzenden Filmen.

Schauspieler Joss Ackland ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er spielte in beinahe 200 Filmen, TV- und Theaterproduktionen mit. Darunter etwa in den 80er Jahren in „Lethal Weapon 2“ oder „Die letzten Tage in Kenya“ (Im Original: „White Mischief“), ein Film, der als Meisterwerk gilt. Ackland war einer der beliebtesten britischen Schauspieler – geschätzt vor allem auch wegen seiner unverwechselbaren Stimme und der intensiven, ernsten Präsenz in seinen Rollen.

Geboren wurde Ackland 1928 im Londoner Stadtteil Ladbroke Grove, er wuchs in Kilburn im Norden Londons auf. Er spielte mit zunächst eher wenig Erfolg in verschiedenen Theatertruppen und arbeitete zwischendurch etwa auch auf einer Teeplantage, bevor er zum renommierten Londoner Old Vic Theater wechselte. In den 1960er-Jahren konnte er sich auf Londoner Bühnen und im britischen Fernsehen etablieren, etwa als D’Artagnan in den „Drei Musketieren“. Ab den 1970er-Jahren war Ackland immer öfter in Kinofilmen zu sehen.

In den 1980er und 1990er Jahren spielte der schwergewichtige Schauspieler in besonders vielen Filmen mit, darunter „Das Superteam“ und „Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft“ oder auch „Pet Shop Boys – Der Film“. 1990 verkörperte er in dem Blockbuster „Jagd auf Roter Oktober“ den sowjetischen Botschafter.

In einem Interview mit der BBC sagte er einmal, er habe in einigen „schrecklichen Filmen“ mitgespielt, weil er ein Workaholic sei. Ackland war 51 Jahre lang verheiratet, seiner Frau Rosemary starb bereits 2002. (red.)