Rosalynn Carter: Die Bilder einer politischen Partnerin

Rosalynn Carter verhalf ihrem Mann aus dem ländlichen Georgia ins Weiße Haus und wurde zur politisch aktiven First Lady.

Kein Auftritt ohne sie. 99-jährig wurde Jimmy Carter, 39. Präsident der Vereinigten Staaten, nun zum Witwer. Seine „gleichberechtigte Partnerin in allem“, Rosalynn, starb im hohen Alter von 96 Jahren. Bis zuletzt galten sie als sehr vertrautes Paar. Wir blicken in einer Bilderstrecke zurück in ihre Zeit als First Lady.

1945 traf sie ihren künftigen Ehemann Jimmy Carter, einen Freund der Familie. 1946 heirateten sie und bekamen vier Kinder. Später arbeitete Rosalynn Carter im Erdnussbetrieb der Carters. Als Jimmy Carter seine politische Karriere begann, unterstützte sie ihn.

„Wahlkampf machte Spaß. Ich durfte reisen und habe das ganze Land gesehen“, sagte sie einst. „Sie war weithin für ihren politischen Scharfsinn bekannt und wurde vor allem für ihr feines Gespür bei Wahlen, ihre Bodenständigkeit und ihre Arbeit für das Weiße Haus gelobt, unter anderem als Gesandte für Lateinamerika“, schrieb der US-Sender CBS über die ehemalige First Lady.

Rosalynn Carter machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns (1977 bis 1981) erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Im Jahr 1999 erhielt sie die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen. (Ag/Red)