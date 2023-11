Trotz steigendem Bedarf nach Wohnraum ist die Bautätigkeit in Österreich rückläufig. In diesem Umfeld bieten geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte Investor:innen langfristig stabile, inflationsgesicherte Mieterträge und attraktive Renditen.

Aufgrund hoher Bau- und Grundstückspreise, des rasch gestiegenen Zinsniveaus und strenger Kreditvergaben bleiben Wohnimmobilien weiterhin teuer. Heuer dürften nur noch Baugenehmigungen für rund 15.000 Wohneinheiten im mehrgeschoßigen Segment erteilt werden, 2020 waren es noch fast 45.000. Bei der Anzahl fertiggestellter Wohnungen wird ein Rückgang von rund 70.000 im Jahr 2021 auf rund 43.000 Wohnungen im Jahr 2024 prognostiziert. Zudem setzen Immobilieninvestments wie klassische Vorsorgewohnungen oder Eigenheime einen sehr hohen Anteil an Eigenkapital voraus. Expert:innen rechnen deshalb künftig mit einem deutlichen Nachfrageüberschuss in Relation zum knappen Angebot – besonders in dicht besiedelten urbanen Räumen wie Wien oder Graz ist hochwertiger und leistbarer Wohnraum daher gefragter denn je.

Investments in geförderten Wohnbau über Bauherrenmodelle adressieren den zu erwartenden Nachfrageüberschuss bei hochwertigem, leistbarem und umweltfreundlichem Wohnraum in Österreich und Investor:innen profitieren von langfristig planbaren, inflationsgesicherten Mieterträgen, der Sicherheit des persönlichen Eintrags im Grund- bzw. Firmenbuch sowie einer gemeinsamen Vermietung. Hinzu kommen Vorzüge wie öffentliche Förderungen, steuerliche Optimierungsmöglichkeiten – etwa durch Berechtigung zum Vorsteuerabzug, Sofortabschreibung der Werbungskosten sowie eine beschleunigte Abschreibung der Bau- und Nebenkosten (1/15-AfA). Investments in Immobilien wie bei Bauherrenmodellen sind im aktuell herausfordernden Marktumfeld besonders sinnvoll. Das sogenannte antizyklische Investieren entgegen dem vorherrschenden Markttrend ermöglicht Einstiege bei günstigeren Bewertungen und führt so zu einer potenziellen Wertsteigerung, sobald der Markt sich umkehrt.

Ertragreiche Anlageoption in Graz

IFA ist österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten. Aktuell wird Investor:innen eine attraktive Anlageoption in Graz geboten: Mit dem 495. IFA Bauherrenmodell „Tiergartenweg 32a – 32e“ werden in Graz Puntigam 58 hochwertige, geförderte Neubauwohnungen mit durchschnittlich 30 m2 privater Freifläche und mehr als 1.670 m2 zugeordneten Eigengärten sowie rund 2.800 m2 begrünte Allgemeinfläche geschaffen. Der Standort ist optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden und bietet umfassende Nahversorgung. Bei diesem Bauherrenmodell Plus erwirbt man als Anleger:in zugeordnetes Wohnungseigentum und profitiert zudem von inflationsgesicherten Mieteinnahmen, einer attraktiven Planrendite von rund 5,5%, öffentlichen Förderungen und steuerlichen Begünstigungen sowie der IFA Vermietungsgarantie für 12 Monate ab Erstvermietung. Der Erwerb von persönlichem Wohneigentum ist bereits ab rund 129.000 Euro Eigenkapital, zahlbar über drei Jahre (rund 43.000 Euro p.a.) möglich. Geplanter Baustart ist bereits im Frühjahr 2024, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 avisiert.

Begleitung im gesamten Immobilienlebenszyklus

Wie bei allen Investments profitieren Anleger:innen auch bei diesem Bauherrenmodell vom professionellen IFA Asset Management. Dieses begleitet Investments bzw. Immobilienprojekte über den gesamten Lebenszyklus hinweg und gewährleistet zudem eine effiziente Bewirtschaftung. Als Teil des SORAVIA-Konzerns bietet IFA Services, wie Instandhaltung oder Wartung, aus einer Hand an. Dadurch wird die gesamte Immobilienwertschöpfungskette vollumfänglich abgedeckt, was konstant hohe Qualität verspricht und den mit einer Immobilie verbundenen Aufwand Anleger:innen abnimmt. Zusätzlich werden die Lebenszykluskosten reduziert und die Erträge für Investor:innen langfristig und rentabel gesichert.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.