Jahresendspurt mit VW: Ein Nutzfahrzeug für alle Lebenslagen

Die Palette an Nutzfahrzeugen aus dem Hause Volkswagen kann sich sehen lassen: Mit dem VW California Concept verfügen die Pick-up-Familie Amarok und die vollelektrischen ID-Modelle nun über ein weiteres Highlight. Und für Unternehmen, die zum Jahresende letzte Investitionen tätigen, bieten sich ebenfalls einige Vorteile.

Mit dem California bekommt der Slogan „Freiheit auf vier Rädern“ eine ganz neue Bedeutung – ist der Caravan doch nicht nur ein zuverlässiger Begleiter im Alltag, sondern zudem ein vollwertiges Reisemobil das „alle Stückerln spielt“. Der Öffentlichkeit wurde der VW California Concept erst im Spätsommer beim Caravan Salon Düsseldorf vorgestellt. Damit kommt zum ersten Mal der California Concept als Plug-in-Hybrid aus dem Werk.

Der VW California Concept Camping – eine Dreizimmerwohnung auf Rädern. © VOLKSWAGEN AG

Mit dem VW California Concept Camping neu denken

Eines der auffälligsten Features des VW California Concept sind die beiden Schiebetüren, die den Zugang ins Fahrzeug an beiden Seiten einfach und bequem gestalten. Auf der rechten Fahrzeugseite sorgt die Schiebetür für das angenehme Ein- und Aussteigen, jene auf der Fahrerseite eröffnet im Zusammenspiel mit der völlig neu konzipierten Küchenzeile und einem Außenklapptisch die unterschiedlichsten Möglichkeiten des Kochens und Essens unterwegs. Der zweite Zugang zum California lässt das Fahrzeug beinahe wie eine Dreizimmerwohnung anmuten. Eine Markise schützt beim Kochen und Essen im Freien vor Sonne und Regen.

Zeit zum Essen: Mit Küchenzeile und Ausklapptisch bietet der VW California Concept reichlich Raum. © VOLKSWAGEN AG

Auch der Innenraum des California Concept überzeugt mit vielen Details, die beinahe als revolutionär bezeichnet werden können. So wurde die übliche Handbremse zwischen Fahrer- und Beifahrersitz durch eine elektrische Parkbremse ersetzt. Damit ergibt sich zwischen den beiden Vordersitzen und dem Fahrgastraum ein bequemer Durchgang – der gesamte Innenraum des California Concept ist damit einfach zu erreichen, ohne dass das Fahrzeug verlassen werden muss. Eine Menge Stauraum, wie etliche Schubladen und ein Schranksystem für das Gepäck und Wertgegenstände, und variable Sitzmöglichkeiten lassen das Reisemobil überall zu einem geräumigen Zuhause werden. Es sind die Kleinigkeiten, die das Interieur des VW California Concept ausmachen: So wurde auch auf ein durchdachtes Lichtkonzept großen Wert gelegt und es stehen Tischlampen und eine LED-Beleuchtung zur Verfügung. In der neu konzipierten Küchenzeile mit Spüle und Kühlschrank steht, zusätzlich zu dem bekannten Gaskocher, ein verschiebbares Induktionskochfeld zur Zubereitung warmer Mahlzeiten bereit. Ein bestechendes Feature ist ein kompakter Grill, der im Küchenblock verstaut ist und bei Bedarf einfach von außen entnommen wird.

Viel Platz und grandiose Ausblicke von allen Seiten. © VOLKSWAGEN AG

California Concept und ein freier Blick

Den großen Wow-Faktor macht allerdings das Aufstelldach aus, das mit einem Panoramablick durch die vordere Öffnung und große Fenster an den Seiten besticht. Es besteht aus einer leichten Alu-Schale und einem dreilagigen Faltenbalg. Hier kommt auch modernste Technik zum Einsatz, denn es kann sowohl über das multifunktionale Tablet im Schrank der C-Säule, über das Infotainment-System oder via California-App auf dem Smartphone gesteuert werden. Ob am Campingplatz oder am Ufer eines Meeres – der VW California Concept sorgt überall für grandiose Ausblicke. Das macht das Schlafen in dem geräumigen Hochbett zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Selbstverständlich ist der California Concept smart vernetzt und wird optional mit einem Digital Cockpit ausgeliefert, einem Radio- und Navigationssystem, dem Volkswagen We Connect, Steckdosen und dem Camper-Bedienteil. Das Bedienelement in der Dachgalerie ist leicht erreichbar und sorgt neben der Steuerung des elektrohydraulischen Aufstelldachs unter anderem für die Kontrolle der Energie- und Frischwasserversorgung und der Standheizung.

Der neue Amarok Offroader ist im Alltag und in der Freizeit einsetzbar. © VOLKSWAGEN AG

VW Pick-ups bekommen den neuen Amarok Offroader

Ähnlich universell im Alltag und in der Freizeit einsetzbar wie der VW California Concept sind die neuen Modellvarianten des Amarok, des Pick-ups von Volkswagen. Das vorsteuerabzugsberechtigte Fahrzeug leistet – je nach Motorenausstattung – starke 170 bis 240 PS und der Transport einer Nutzlast von bis zu 959 Kilogramm ist kein Problem. Dem Amarok ist die Eignung zum Arbeitstier bereits von außen anzusehen, trotzdem besticht das Design durch seinen eleganten Premium-Look, der Selbstbewusstsein und Leistungsstärke ausstrahlt.

In der Version Amarok Aventura sind bereits die Frontstoßfänger im X-Design, zahlreiche Chrom-Elemente – wie Außenspiegel, Türgriffe und Trittstufen – und die 20“- bzw. 21“-Leichtmetallräder Hingucker. An Bord hat der Amarok neben einem Navigations- und Premium-Soundsystem, das mit einem 12“-Touch-Display gesteuert wird, ebenfalls den Parklenkassistent „Park Assist Plus“. Der Amarok PanAmericana hält, was sein Name vermuten lässt: Auf den ersten Blick beeindruckt das robuste Offroad-Design – das gilt auch für den Amarok Life, der bei 100 Prozent Offroad-Fähigkeiten zusätzlich eine Menge an Komfort mitbringt. „Nomen est omen“ gilt auch für den Amarok Style, mit dem man auf allen Straßen, aber auch in anspruchsvollerem Gelände absolut stilsicher unterwegs ist. Als zuverlässige Begleiter im (Arbeits-)Alltag, in dem die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigt werden müssen, präsentieren sich die Basisvariante des Amarok und der Amarok Entry.

Alle VW Nutzfahrzeuge sind zuverlässige Begleiter im (Arbeits-)Alltag. © VOLKSWAGEN AG

Mit der ganzen ID-Familie fit für die Energiewende

Mit der vollelektrischen ID-Modellreihe präsentiert sich Volkswagen mehr als nur fit für die Energiewende. Der ID.3 – mit einer Reichweite von bis zu 558 Kilometern (lt. WLTP) punktet etwa mit Komfort, Agilität und einer modernen Ausstattung. Der ID.4 ist auf den ersten Blick als SUV erkennbar und mit jeder Menge E-Power ausgestattet, der ID.5 glänzt durch seine eleganten und fließenden Konturen als stylischer Vollelektrischer. Komplettiert wird die Serie mit dem ID. Buzz, der erste vollelektrische Bus von VW, der auch als ID. Buzz Cargo verfügbar ist.

Business-Special vor Weihnachten: Kostenlos Probe fahren und THG-Prämie

Im Rahmen des Business Special laden Volkswagen und Porsche Unternehmer und deren Mitarbeiter ein, die vollelektrische Zukunft persönlich in ihrem Betrieb kennenzulernen. Bis zum 15. Dezember gibt es die Möglichkeit, die vier Vertreter aus der ID-Familie kostenlos Probe zu fahren. Dabei kommt der Wunschhändler mit bis zu fünf Fahrzeugen an den Standort des Unternehmens. Danach können alle Mitarbeiter die Fahrzeuge ausgiebig testen und werden von der Performance und dem Fahrgefühl eines vollelektrischen VWs begeistert sein.

Informationen zum Business Special Bis zum 15. Dezember können alle vier Modelle der ID-Familie kostenlos Probe gefahren werden. Ein Mitarbeiter von Porsche Wien kommt gern mit bis zu fünf Fahrzeugen an den Standort Ihres Unternehmens, damit Ihre Mitarbeiter die Fahrzeuge ausgiebig testen können. Bitte buchen Sie Ihren Termin auf der folgenden Website. Außerdem können Privatkunden sowie Unternehmer mit der THG-Prämie ihre CO 2 -Einsparungen gewinnbringend nutzen. Die THG-Prämie für das Jahr 2023 kann bis zu 410 Euro betragen.

Das finanzielle Plus der VW-E-Flotte: Privatkunden und Unternehmer können mit der THG-Prämie ihre CO 2 -Einsparungen zu Geld machen. Dabei wird die Menge an CO2-Einsparungen etwa an Unternehmen verkauft, die viele Schadstoffe emittieren.