Skifahren: Dynamische Preise und siebte Wolken

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Das mögen Tourengeher: Unverspurtes wie hier im Großarltal am Kreuzeck. • TVB Großarltal

Dezent optimistisch blicken Touristiker auf die neue Saison. Es könnte eine gute werden, wenn das Wetter mitspielt.

Wann und wie nachhaltiger Winterurlaub sinnvoll ist, darüber existieren recht unterschiedliche Meinungen. Zumindest was das Image ein­heimischer Destinationen angeht, scheint sich das Bemühen um entsprechende Errungenschaften zu lohnen. Erst kurz ist es her, dass Schladming und St. Anton am Arlberg bei der 25. Generalversammlung der UN-Welttourismusorganisation in Samarkand in Usbekistan als zwei von 54 Orten in 29 Ländern als „Best Tourism Villages 2023 by UNWTO“ ausgezeichnet wurden. Schladming tat sich hervor mit der Erhaltung des kulturellen Erbes und einer intakten Umwelt, so etwa mit der Durchführung von Veranstaltungen unter dem Label „Green Events“ oder dem Projekt „Weniger Müll für’s Lebensg’fühl“. St. Anton am Arlberg machte sich verdient als „Klar! Modellregion“ und als Mitglied der Klima- und Energiemodellregion mit Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Das neue „Best Tourism Village“, von der Welttourismusorganisation UNWTO gekürt: St. Anton am Arlberg. TVB St. Anton am Arlberg