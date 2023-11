Die schönsten Christkindlmärkte Wiens

Mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Musik lässt es sich auf den Märkten Wiens - mal besinnlicher, mal etwas turbulenter - auf Weihnachten einstimmen.

Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Maroni liegt in der Luft, die Lichterketten leuchten festlich. Ab Mitte November wird es langsam weihnachtlich in Wien, viele Christkindlmärkte sperren auf. Ein Überblick über die schönsten Märkte in der Vorweihnachtszeit.

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

Zugegeben, besinnlich geht es hier meist nicht zu, denn am Rathausplatz tummeln sich nicht nur Einheimische, sondern auch viele Touristen um die 150 Standl mit Süßigkeiten, Kunsthandwerk und natürlich warmen Getränken. Highlights gibt es trotzdem genug, etwa ein 12 Meter hohes Karussell und nicht zu vergessen der Herzerlbaum. Sportlich betätigen kann man sich mit Schlittschuhen im Rathauspark neben dem Weihnachtsmarkt. Ab Mitte Jänner steht dann die größere Eisfläche des Wiener Eistraums mit 8500 Quadratmetern zur Verfügung.

Festlich beleuchtet erstrahlt das Rathaus in weihnachtlichem Glanz. McPHOTO/A. Schauhuber via www.imago-images.de

Weihnachtsmarkt Spittelberg

Besonders idyllisch geht es hier zwischen den engen Gassen der Biedermeier-Häuschen zu. Über 100 Stände bieten warmen Getränken, süße und deftige Speisen sowie Kunsthandwerk an. Durch die Lage inmitten der zweitgrößten Fußgängerzone Wiens kann man hier ganz ohne Autoverkehr die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Der Christkindlmarkt wird heuer erstmals als Öko-Event geführt mit biologischen, nachhaltigen, lokalen und fairen Angeboten.

Die engen Gassen sorgen hier für ein besonderes Flair. imago stock&people

Christkindlmarkt Schloss Schönbrunn

Vor der herrschaftlichen Kulisse von Schloss Schönbrunn kann man hier seine weihnachtlichen Gelüste stillen. Hochwertiges Kunsthandwerk und Adventkonzerte sorgen zudem für ein schönes Rahmenprogramm. Ein Kinderprogramm gibt es auch, außerdem hat das Kindermuseum hier täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Schloss Schönbrunn, ein beleuchteter Tannenbaum und Glühwein in der Hand. Was will man mehr? www.viennaslide.com/imago

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

In nicht minder feudaler Atmosphäre kann man sich vor dem Schloss Belvedere auf Weihnachten einstimmen. Hier findet man 35 Stände, die kulinarisch verwöhnen und auch die ein oder andere Geschenkidee bereithalten. Das Programm ist vielfältig, so gibt es immer wieder Konzerte und auch für Kinder gibt es eine Kindereisenbahn und ein antikes Kinderkarussell. Außerdem können sie in der Christkindlwerkstatt basteln.

Klein und fein: Das Weihnachtsdorf vor dem Schloss Belvedere. Volker Preusser via www.imago-images.de

Christkindlmarkt Hirschstetten

Die Winterausstellung ist hier besonders zu empfehlen. In den Großglashäusern werden in diesem Jahr Märchen floristisch präsentiert. Ein Musikprogramm gibt es ebefnalls, neben 50 Ständen, die Dekoration, Strickwaren und Holzspielzeug anbieten. Die 48er-Tandler sind mit Secondhand-Ware vertreten, für das leibliche Wohl sorgen Ofenkartoffeln Maroni, Lebkuchen und Waffeln.

Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung

Auf der Freyung hat bereits 1772 ein Christkindlmarkt stattgefunden, man trinkt hier also mit historischen Flair Glühwein und Punsch. Musik, Kunsthandwerksvorführungen und Puppentheater sorgen für ein rundes Rahmenprogramm. Ein Highlight ist zudem die „Längste Krippe Österreichs“, ein 40 Meter langes Replikat der Krippendarstellung des Malers Josef Ritter von Führich aus dem Jahr 1830.

Weihnachten mit historischem Flair. IMAGO/Wolfgang Simlinger

Weihnachtsmarkt am Hof

Nur wenige Meter entfernt von der Freyung findet man ebenfalls einen sehr alten Christkindlmarkt. Hier stimmt man sich seit 1842 auf Weihnachten ein. Feinschmecker kommen hier auf ihre Kosten. Neben einem Stand, der Austern und Champagner anbietet, wird hier auch Zirbenpunsch ausgeschenkt.

Nicht jeder will am Christkindlmarkt zu Langos greifen. imago stock&people

Adventmarkt am Karlsplatz

Regional hergestellte Handwerksprodukte stehen bei diesem Markt seit 25 Jahren im Vordergrund. Auch die angebotenen Speisen sind alle bio-zertifiziert. Hier gibt es fast täglich Live-Konzerte, außerdem ist die Koppel mit Tieren besonders beliebt bei Klein und Groß.

Regional und biologisch geht es auf dem Karlsplatz zu. imago stock&people

Christkindlmarkt Wilhelminenberg

Idyllisch und fernab von Touristenmassen kann man hier mit einem Glühwein in der Hand auf Wien hinunterschauen. Neben einem atemberaubenden Ausblick kann der Markt mit einer Kindereisenbahn punkten.

Wintermarkt am Riesenradplatz

Zwar auf kein Schloss, dafür auf das Riesenrad kann man von diesem Markt aus blicken. Hier kommt Schwung in die vorweihnachtliche Stimmung, da sehr viele Live-Konzerte angeboten werden.

Der Weihnachtsmarkt im Prater sorgt für Schwung. Imago/Barbara Loschan

Weihnachtsdorf Altes AKH

Ein Christbaum der etwas anderen Art ist im Innenhof des ehemaligen Allgemeinen Krankenhauses zu finden. Er ist aus Schlitten gefertigt. Aber auch ausgefallene Hütten und Lichterdekorationen von dem Künstlerduo Mia Kim & Niko Heep sprechen ein hippes Publikum an.

Aprés-Ski in der Atmosphere Rooftop-Bar

Zugegeben, um einen Christkindlmarkt handelt es sich hierbei nicht wirklich, in Weihnachtsstimmung kommt man jedoch bstimmt. Auf dem Dach des Ritz-Carlton Hotels am Schubertring stehen Gondeln, in denen man kulinarisch mit Raclette und Buchteln voll auf seine Kosten kommt.

