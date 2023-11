„Wunschvorstellung der 32-Stunden-Woche ist für die Märchenstunde“

Dann schauen die Kalkulationen so aus, dass man als Unternehmer gesagt hat: „Okay, ich tätige eine Erweiterungsinvestition in einem anderen Land.“ Wir sehen das ja gerade in Deutschland. Die Investitionen werden zum Teil gar nicht mehr in der Eurozone, geschweige denn in der Europäischen Union getätigt, sondern die gehen dann einfach in die USA, weil dort die Standortbedingungen in Summe attrak­tiver sind. Und da müssten bei allen europäischen Politikerinnen und Politikern die Alarmglocken läuten. „Entlasten und nicht belasten“ ist das Stichwort.