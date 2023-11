Aufnahmen bei der Polizei nach Lockerungen um 117 Prozent gestiegen

129 Menschen begannen im September die Polizeiausbildung in Wien - doppelt so viele wie im Vorjahr.

Bis zum September haben heuer 605 Personen eine Ausbildung zum Polizisten/zur Polizistin begonnen. Im gleichen Zeitraum 2022 waren es 278.

Im Vorjahr ist das Auswahlverfahren der Polizei erneuert worden. Nachdem die Aufnahmekriterien gelockert wurden, sind nun deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten rekrutiert worden. Österreichweit starteten von Jahresbeginn bis September 605 Personen ihre Ausbildung, 2022 waren es noch 278 Polizeibedienstete. Das bedeutet eine Steigerung von 117 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Dezember 2023 werden weitere 700 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung beginnen. In Wien war die Zunahme auch recht hoch: Während sich im September 2022 865 Männer und Frauen für die Aufnahmetermine im September und Dezember bewarben, waren es heuer 1261 Personen - das ist eine Steigerung um rund 45 Prozent. Nicht nur die Bewerberzahlen stiegen im Vergleich zum vergangenen Jahr stark an. Die Zahlen zeigen, dass sich die Aufnahmen von 2022 auf 2023 verdoppelten: Im September 2022 starteten 62 Polizeischülerinnen und -schüler ihre Ausbildung, ein Jahr später begannen 126 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung in Wien.

Die Maßnahmen der vergangenen Monate hätten Wirkung gezeigt, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). „Das ist ein guter Tag für die Sicherheit in dieser Stadt und zeigt, dass der Polizeiberuf zunehmend attraktiver wird“, betonte der Innenminister. (APA)