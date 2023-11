Feiern Harry und Meghan Weihnachten in Sandringham?

Britische Gazetten bringen sich langsam in Weihnachtsstimmung und die Frage der Fragen lautet: Kehrt Prinz Harry in die alte Heimat zurück?

Der Trennungsschmerz britischer Royal-Fans reißt nicht ab. Seit Prinz Harrys Abreise in die USA, wo er nun schon drei Jahre die Brise des Pazifiks mit seiner Gattin Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern genießt, ist das verloren gegangene Mitglied der britischen Königsfamilie nach wie vor fast täglich in den einschlägigen Zeitungen zu finden. Aktuell heiß diskutiert wird, ob Harry und Meghan zu Weihnachten in der alten Heimat willkommen wären? Die „Daily Mail“ ist davon überzeugt, dass die beiden „verzweifelt wieder in den königlichen Kreis zurückkehren“ und „die Verbindung aufrechterhalten“ möchten.

Ein Telefonat an König Charles 75. Geburtstag wird hier von Insidern als Wendepunkt genannt. Harry und Meghan „würden das Angebot annehmen, Weihnachten mit der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen … haben aber noch keine Einladung von König Charles erhalten“, heißt es. Wie Insider verraten, ist der Monarch selbst auch entschlossen, seine Pflichten als Großvater von Archie (4) und Lilibet (2) zu „verstärken“. Und nach dem erhofften Weihnachtsfrieden ziehen die Gedanken sogar schon weiter. Es wurde angedeutet, dass Harry und Meghan gar bereit wären, im Sommer eine Einladung nach Balmoral in Schottland anzunehmen. (sh)