Haben wir schon genug gebaut?

Vorlesen Hauptbild • Alte Fenster warten im Bautteillager auf ihre neue ­Bestimmung. • Mustafa Karaaslan

Eine Ausstellung im Vorarlberger Architektur Institut zeigt, wie man mit der wichtigsten Zukunftsressource umgeht: dem Bestand.

Architektur hat elf Buchstaben. Aber das R scheint längst der wichtigste von allen. Denn allein damit lassen sich so einige englische Begriffe zu Alliterationen reihen, die gern auch Ausstellungstitel sind. Wie zurzeit auch im Vorarlberger Architektur Institut (VAI): „Refuse, Reduce, Re-Use, Recycle, Rot“. Und nein, „Rot“ benennt nicht eine Farbe, sondern ein im Grunde ganz natürliches Prinzip. Eines, das sich in der Gestaltung der gebauten Umwelt längst zu einer Strategie ausgewachsen hat, auch von Vorarlberg aus. Aber vor allem in der gegenwärtigen Phase, die die Ausstellung auch als „Material- und Bauwende“ apos­trophiert. Da darf das Baumaterial des Hauses später zum Bio-Gemüsegarten werden. Oder: Das Ende des einen darf der Anfang des anderen sein. Auch die vier anderen „R“ rütteln systematisch und strategisch an gestalterischen Konventionen. Bis manche wackeln und sogar fallen. Gut so.

Denn schließlich ächzt der Planet vor allem unter einem tradierten Dogma: Alles muss neu sein und werden. Was alt und kaputt ist, muss weg. Das gilt für Dinge. Und das ist in der Architektur auch nicht anders – ein eher jüngerer Irrweg in der Menschheitsgeschichte. „Die Wiederverwendung von Bauteilen und die Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden ist ja die älteste Strategie überhaupt“, meint die Leiterin des VAI, Verena Konrad. Doch auch die Renaissance archaischer Prinzipien muss man mehr als nur einmal ausrufen, damit sie in der Community nachhallt. Und bestenfalls danach auch in der Politik und der Gesellschaft. Da will das VAI in Dornbirn ebenso ein paar Rufzeichen setzen im Kanon des Wandels. Die fünf „R“ als Imperative. „Wir wollen ja nicht nur mit einer Ausstellung eine Entwicklung zeigen, wir wollen sie auch selbst anstoßen und Teil davon sein“, sagt Konrad.