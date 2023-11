„Ich bin als Palästinenser ein Niemand“

Abdul Chahin: Ich bin erst vor fünf Jahren eingebürgert worden, mit 26. Davor war ich staatenlos, mit einem „XXA“ im Pass. Das hat alles erschwert, ich musste immer diese elende Geschichte erzählen: Ich bin Palästinenser, das ist nicht anerkannt. Die Nakba, die Vertreibung, war für uns immer die Wurzel der Probleme, die wir durchleben mussten. So wurde ich ständig mit dem Nahost-Konflikt konfrontiert. Unmittelbar davon betroffen war damals, im Jahr 1948, mein Opa, mit elf Jahren. Meine Eltern sind dann im Libanon aufgewachsen, in Beirut, in einer dieser großen Flüchtlingsunterkünfte, einer Art Slum. Ich selbst lebte als Kind neun Jahre lang im Asylheim. Meine Brüder und ich konnten das Abi machen, aber dann war uns alles versperrt: Arbeit, Lehre, Studium – das war bis 2015 mit einem befristeten Aufenthaltstitel nicht möglich. Aber wir haben mit Unterstützung von Flüchtlingshelfern und Sozialarbeitern eine unbefristete Bewilligung bekommen und konnten studieren.