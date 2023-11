Wie sehr treiben Löhne die Inflation?

Der Lohnabschluss hat auch ökonomische Folgen. Welche, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Wien. Schaffen sie es, oder schaffen sie es nicht? Am heutigen Montag um 13.30 war die siebte Lohnverhandlungsrunde in der metalltechnischen Industrie anberaumt, nachdem die vorangegangenen ergebnislos abgebrochen worden waren. Seit dem Start der Verhandlungen am 25. September gab es Warnstreiks in Hunderten Betrieben, gefolgt von befristeten Streiks vergangene Woche. Neben der metalltechnischen Industrie mit rund 137.000 Beschäftigten werden die Löhne und Gehälter in fünf weiteren Fachverbänden verhandelt: Gas- und Wärmeversorger, Bergbau-Stahl, Fahrzeugindustrie, Gießereiindustrie, Nichteisen-Metallindustrie. In Summe für rund 200.000 Beschäftigte. Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe liefen die Verhandlungen noch.

Kommt es zu keiner Einigung, will die Gewerkschaft die Streiks ausweiten, kündigte Reinhold Binder, Chef der Industriegewerkschaft Pro-Ge, im Vorfeld an. Die Arbeitgeber zeigten sich zuletzt unbeeindruckt von den Drohungen der Gewerkschaft. „Die Bereitschaft, Streiks zu ertragen, ist so hoch wie noch nie“, sagte Christian Knill, Obmann des Fachverbandes Metalltechnische Industrie, bereits im Oktober zur „Presse“.

»Die Bereitschaft, Streiks zu ertragen, ist so hoch wie noch nie.« Christian Knill Sprecher Arbeitgeber

Das Interesse an den Metaller-Lohnverhandlungen ist so hoch wie lang nicht, aus mehreren Gründen: Den Metallern wird immer noch eine Vorreiterrolle in der Lohnfindung zugeschrieben. Und das Interesse vieler Ökonomen rührt daher, dass die heurige Lohnrunde auch volkswirtschaftlich interessant ist. Schließlich gehe es um die Position Österreichs im internationalen Wettbewerb. Sowie um die Frage, ob und wie stark die Lohnerhöhungen die Inflation anheizen. Parallel finden auch Lohnverhandlungen im Handel für rund 560.000 Beschäftigte statt – der nächste Verhandlungstermin ist für 28. November anberaumt. IHS-Chef Holger Bonin gab dazu unlängst in der „Presse“ zu bedenken, dass sich hohe Lohnsteigerungen im Handel stärker auf die Preise auswirken als in der Metallindustrie. Im Falle hoher Lohnkostensteigerungen im Handel würde wohl der Rückgang der Inflation gebremst, sagte er.

Höhere Inflation?

Zwei aktuelle Studien beschäftigen sich mit der Frage, ob und wie stark die Lohnabschlüsse die Inflation treiben und sich negativ auf Österreichs Wirtschaft auswirken.