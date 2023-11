Lothar Matthäus: „Ich traue Österreich die Top 10 zu“

Österreich gegen Deutschland, das ist nur hierzulande ein Klassiker. Lothar Matthäus über das ewige Duell, Ralf Rangnicks Visionen und deutsche Sorgen.

Wenn die Fußballnationalmannschaften Österreichs und Deutschlands aufeinandertreffen, dann ist dieses Duell nie nur ein gewöhnliches Spiel. Zumindest aus rot-weiß-roter Sicht. „Die Rivalität in dieser Form geht nur von den Österreichern aus“, sagt Lothar Matthäus, DFB-Rekordnationalspieler, und zieht einen wohl gar nicht unpassenden Vergleich. „Ich war zehn, mein Bruder 14. Für mich war es immer etwas Größeres, gegen ihn zu gewinnen als umgekehrt.“

Dienstagabend (20.45 Uhr, live, ORF 1) fordert also wieder einmal der Kleine den Großen, empfängt Österreich im Wiener Ernst-Happel-Stadion Deutschland. Wobei die Rollen nicht mehr so klar verteilt scheinen, wie das in der Vergangenheit meist der Fall war.