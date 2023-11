Mutter und Kind bei Brand in Wien aus Aufzug gerettet

Die 42-Jährige und ihr zehn Monate alter Sohn mussten reanimiert und per Notarzthubschrauber in Spitäler geflogen werden. Auch drei Feuerwehrleute erlitten Rauchgasvergiftungen.

Beim Brand einer Aufzugsanlage in Wien-Floridsdorf sind am Montag eine Mutter und ihr Kind aus dem Lift gerettet und reanimiert worden, berichtete die Berufsfeuerwehr am Abend. Die 42-Jährige und ihr zehn Monate alter Sohn mussten reanimiert und per Notarzthubschrauber in Spitäler geflogen werden, auch drei Feuerwehrleute erlitten Rauchgasvergiftungen.

Der Notruf wegen des Brandes in der Leopold-Ferstl-Gasse war um 13.15 Uhr eingegangen, glücklicherweise waren die Einsatzkräfte aufgrund der nahe gelegenen Feuerwache am Spitz rasch an Ort und Stelle, wo das Stiegenhaus bereits stark verraucht war und Mutter samt Kind in der ebenfalls verrauchten Aufzugskabine festsaßen. Beide wurden rasch befreit und in einen sicheren Bereich gebracht, wo beide von den Feuerwehrleuten sowie der Wiener Berufsrettung reanimiert wurden.

Die Berufsrettung, die mit mehreren Teams an Ort und Stelle war, versorgte auch die drei Feuerwehrleute. Der Brand wurde unter Atemschutz gelöscht, mehr als zehn Einsatzfahrzeuge waren beteiligt. (APA)