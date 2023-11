Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Was die Palästinenser über den Hamas-Terror sagen: In einer Umfrage äußern Palästinenser Sympathie für die Hamas. Die Autonomiebehörde in Ramallah behauptete, Israel habe während des Terror-Überfalls am 7. Oktober seine eigenen Bürger getötet. „Presse“-Korrespondentin Mareike Enghusen analysiert eine aktuelle Erhebung. Mehr dazu.

Waffenstillstandsabkommen in Gaza: Vertreter der Hamas stehen nach eigenen Angaben kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung mit Israel. Die Vertreter hätten ihre Antwort an Beamte in Katar übermittelt, teilte der Chef der Palästinensergruppe, Ismail Haniyeh, in einer Erklärung mit, die Reuters über seinen Berater erhielt. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Außerdem hat das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen die Evakuierung von rund 200 Patienten aus einem angegriffenen Krankenhaus gemeldet. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Ticker.

Metaller streiken weiter: Am Montagabend wurde auch die siebente Verhandlungsrunde nach sieben Stunden ohne Ergebnis beendet. Die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), bezeichneten das Angebot der Unternehmervertreter als „Frechheit“ und kündigten eine Ausweitung der Streiks schon ab Dienstag an. Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill zeigte sich weiter verhandlungsbereit, er habe weitere Termine vorgeschlagen. Hintergründe dazu von Jeannine Hierländer. Die Stolpersteine beim Metaller-KV erklärt Jakob Zirm im Economist.

Wird Mileis „Anarcho-Kapitalismus“ Argentinien retten? Er will den Staat zersägen, den Peso abschaffen und Argentinien „dollarisieren“. Der frischgewählte Präsident Argentiniens, Javier Milei, hat einiges vor. Doch kann er damit tatsächlich Inflation, Staatsschulden und Armut bekämpfen? Der aktuelle „Presse“-Podcast. Mehr dazu

Patchwork-Familie im Silicon Valley : Über die unüberbrückbare Differenzen zwischen Open AI und Sam Altman sowie das Scheidungskind ChatGPT schreibt Barbara Steinbrenner in ihrer Morgenglosse: Mehr dazu

Deutscher Verteidigungsminister in Kiew: Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Pistorius kam Dienstagfrüh mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Für den weiteren Verlauf des Tages waren Gespräche mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umerow und Präsident Wolodymyr Selenskij geplant. Mit seinem Besuch wolle der Minister Deutschlands Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, hieß es aus Berlin. Mehr dazu

Budget-Finale im Nationalrat: Der Nationalrat startet am Dienstag in einen dreitägigen Budget-Marathon. Am ersten Tag beschlossen wird das Budgetbegleitgesetz, das etwa die Finanzierung von 100 Kassen-Stellen sicherstellen soll. Ebenfalls darin enthalten ist eine Entschädigung für Menschen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte strafrechtlich verfolgt wurden. Die geplante Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Gusen wird finanziell abgesichert.

Caritas wählt Landau-Nachfolge: Die katholische Hilfsorganisation Caritas entscheidet am Dienstag über die Nachfolge von Präsident Michael Landau. Der 63-jährige Priester hatte erst am Samstag bekanntgegeben, nach zehn Jahren in dieser Funktion aufzuhören. Favoritin ist die Grazer Caritas-Direktorin und Vizepräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Auch Landau selbst würde gerne eine Frau an der Spitze sehen, wie er sagte. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Rückkehr des Postbüchels, das keinen guten literarischen Ruf genoss., und das es auch heute noch gibt. Mehr dazu