Wie viel Erich Kästner steckt in uns? Trotz seiner Opposition zum NS-System arrangierte der Autor von „Emil und die Detektive“ und „Das doppelte Lottchen“ sich letztlich schweigend damit, um in Deutschland zu bleiben und (unter Pseudonym) weiter zu publizieren. Deswegen forderten nun manche in Deutschland, eine nach ihm benannte Straße umzubenennen. Im Bild ein Denkmal ihm zu Ehren am Albertplatz in Dresden, wo sich heute das Erich-Kästner-Museum befindet. Sylvio Dittrich via www.imago-images.de