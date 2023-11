Gegen Pfosten gefahren: 17-jähriger Mopedlenker stirbt

In Salzburg-Land starb ein 17-Jähriger, der mit seinem Moped von der Fahrbahn abgekommen war.

Der junge Mann ist im Bezirk Salzburg-Umgebung in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Pfosten gefahren.

Ein 17-jähriger Mopedlenker ist am Montagabend im Bezirk Salzburg-Umgebung nach dem Anprall gegen einen Begrenzungspfosten ums Leben gekommen. Der Flachgauer war laut einem hinter ihm fahrenden Pkw-Lenker auf der Höhe Wartberg in Fahrtrichtung Großgmain in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Der junge Mann starb im Uniklinikum Salzburg an den Folgen des Unfalls, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg Dienstagfrüh. (APA)