Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“ kommt nach Wien

Der 71-jährige Modechöpfer Jean Paul Gaultier verspricht einen „Blick hinter die Kulissen seiner Welt voller Exzess, Poesie und Magie“.

Das Leben durch die Augen von Modeschöpfer Jean Paul Gaultier sehen: Wer das immer schon mal wollte, sollte sich Mitte Juli freihalten. Denn Gaultiers „Fashion Freak Show“ gastiert von 10. bis 14. Juli 2024 in der Wiener Stadthalle F. In einer Mischung aus Revue und Modenschau präsentiert das „Enfant terrible“ der Branche die Quintessenz aus 50 Jahren Mode, Underground- und Popkultur, hieß es in einer Mitteilung.

Versprochen wird ein „Blick hinter die Kulissen seiner Welt voller Exzess, Poesie und Magie“. Die erstmals in Österreich zu sehende Show ist als ausgelassene Party konzipiert, wobei Schauspieler, Tänzer und Zirkusartisten ihr Können unter Beweis stellen. Tragen werden sie Hunderte von neuen Outfits, die Jean Paul Gaultier extra dafür entworfen hat. Aber auch die bekanntesten Kreationen des 71-jährigen Franzosen werden zu sehen sein. Das Geschehen wird musikalisch mit Hits aus den Bereichen Disco, Funk, Pop, Rock, New Wave und Punk umrahmt, die den Designer inspiriert haben.

Jean Paul Gaultier IMAGO/Steve Bealing/Landmark Media

Jean Paul Gaultier ist zugleich als Urheber, Autor, Regisseur und Kostümbildner verantwortlich. Ihm zur Seite standen etwa Regisseurin Tonie Marshall und Choreografin Marion Motin. Premiere feierte die „Fashion Freak Show“ 2019 in Paris.

Info Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“ von 10. bis 14. Juli in der Wiener Stadthalle F, Beginn stets 20 Uhr außer am 13. Juli um 15 Uhr, Tickets ab heute, Dienstag, im Vorverkauf erhältlich.