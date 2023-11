Schnitzel und mehr: Plachuttas neues Lokal am Neuen Markt

Am Neuen Markt in der Wiener Innenstadt wird das ehemalige Lokal „Ferdinandt“ gerade umgebaut: Mario Plachutta will hier 2024 ein Schnitzel-Lokal mit rund 50 Sitzplätzen eröffnen.

„Ein Wiener Schnitzel, knusprig und fein, kommt selten allein“: Dieser Werbespruch, der sich auf der Fassade am Neuen Markt Nummer 2 befindet, deutet darauf hin, dass es wohl bald ernst wird: Der bekannte Wiener Gastronom Mario Plachutta soll hier 2024 ein neues Lokal eröffnen.

„Kein Plachutta wie man es heute kennt“

Dass die bekannte Wiener Gastronomen-Familie am Neuen Markt ein Lokal plant, ist zwar schon länger bekannt, laut der Tageszeitung „Heute“ ist der Umbau derzeit im Gange. Zuvor war in den Erdgeschoßflächen das Restaurant „Ferdinandt“ untergebracht.

Rund 50 Sitzplätze soll das jüngste Plachutta-Lokal künftig haben. Wiener Schnitzel wird es – siehe Werbespruch – dort natürlich geben, aber nicht nur. Es wird jedenfalls spannend: Wie Plachutta vor einiger Zeit verriet, es werde „kein Plachutta wie man es heute kennt“. (mpm)