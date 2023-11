Das Kunstmagazin „Monopol“ hat die 100 „wichtigsten Persönlichkeiten der Kunstwelt“ gekürt. Auf Platz eins steht eine Künstlerin – und auf Platz zwei bereits Künstliche Intelligenz.

Seine jährliche Liste mit den 100 „wichtigsten Persönlichkeiten der Kunstwelt“ veröffentlichte das Kunstmagazin „Monopol“ am Dienstag, doch auf Platz zwei steht gar keine „Persönlichkeit“. Sondern Künstliche Intelligenz. „KI durchdringt jeden Alltag und rührt an das Herzstück menschlicher Existenz und Identität: Wie soll man von nun an das Echte vom Falschen unterscheiden?“, so das Magazin in seiner am Freitag (24.11.) erscheinenden Dezemberausgabe.

Auf Platz eins landete – kurz vor ihrem 75. Geburtstag am 27. November – Isa Genzken. Die in Berlin lebende Künstlerin sei „ein Vorbild für jüngere Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt“, urteilte das Magazin. „Je mehr sich ihre wie zufällig arrangierte Assemblage- und Installationskunst aus glänzenden Alltagsmaterialien, Designermode, aus Spiegelfolie und Klebeband als Erweiterung der Bildhauerei allgemein durchsetzt, desto unverwechselbarer wird das Original“, schreibt das in Berlin erscheinende Magazin.

Der Wiener Max Hollein, Leiter des Metropolitan Museums in New York, schaffte es auf Rang sieben. (APA/dpa)