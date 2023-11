Nach den abermals gescheiterten Verhandlungen bei den Metallern starten die Arbeitnehmer bei der Voestalpine in einen 24-stündigen Streik. Seit 14 Uhr stehen weite Produktionsbereiche des Stahlherstellers still. Was das für die Hochöfen bedeutet, und was auf andere Betriebe zukommt.

Die Stimmung bei den Metallern ist am Brodeln. Nachdem die siebente Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag am Montagabend nach sieben Stunden ohne Einigung abgebrochen wurde, haben die Gewerkschaften die Arbeitnehmer auf eine Ausweitung des Arbeitskampfs eingeschworen. Es sei eine „unfassbare Grauslichkeit, was die Arbeitgeber da bieten“, sagte etwa Arbeitnehmer-Chefverhandler Reinhold Binder (Pro-Ge) nach Verhandlungsabbruch.

Nach den Warnstreiks in der vergangenen Woche bereiten die Metaller nun weitere, voraussichtlich deutlich umfassendere Arbeitsniederlegungen vor. Den Anfang macht die Voestalpine, mit rund 20.000 Arbeitnehmern Österreichs größter Industriebetrieb. Seit 14 Uhr streiken alle unterbrechbaren Betriebe in Linz und an den anderen Standorten in Österreich, sagte Konzernbetriebsrat Hans-Karl Schaller spätabends.

6000 Mitarbeiter streiken in drei Schichten

Laut Schaller werden am Dienstag 6000 der 20.000 Mitarbeiter in Österreich die Arbeit niederlegen – der Großteil davon am Hauptstandort in Linz, über 24 Stunden oder drei Schichten.. Am Standort Kapfenberg sollen am Tag darauf 2000 Beschäftigte streiken.

Mehr lesen Verhandlungen erneut abgebrochen: Metaller weiten Arbeitskampf aus

Auch bei den Angestellten in den Büros sei die Streikbereitschaft groß. „Wir sind hier alle extrem angefressen, dass in den Verhandlungen schon wieder nichts herausgekommen ist“, sagt ein Betriebsrat aus dem Voest-Büro zur „Presse“. Auch er und seine Leute werden sich am Streik beteiligen. Wie genau das Streikprozedere ablaufen wird, weiß man Dienstagvormittag noch nicht. Bis Mittag tagen die Betriebsratsgremien, danach werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informiert.

Herunterfahren von Hochöfen nicht so einfach

Kraftwerk, Kokerei und Stahlwerk sollen in Linz als Dauerbetriebe vorerst weiterlaufen. „Die Hochöfen kann man nicht so einfach aus- und einschalten“, erklärt ein Voest-Arbeiter. Dafür brauche es tage-, wenn nicht wochenlange Planung, damit kein technischer Schaden an den Hochöfen entstehe. Wenn bei den Verhandlungen nichts weitergehe, sei aber auch hier eine Drosselung vorstellbar, heißt es.

Die Voestalpine ist der erste namhafte Betrieb, bei dem die Streiks nun ausgeweitet werden. Aber auch in den anderen rund 100 Betrieben im Industriebundesland Oberösterreich laufen die Streikvorbereitungen derzeit auf Hochtouren, sagt Gewerkschafter Michael Seemayr von der Pro-Ge Oberösterreich zur „Presse“. Das Angebot der Arbeitgeber sei eine „Megafrechheit“, in den nächsten Tagen werde es die „logischen Konsequenzen“ darauf geben.

Arbeitgeber lassen sich von „Streiks und Machtdemonstrationen nicht beeindrucken“

Für Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill ist klar: „Wir lassen uns von weiteren Streiks und Machtdemonstrationen nicht beeindrucken.“ Die Arbeitgeber würden im Schnitt weiterhin 8,2 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhungen anbieten, doch die Gewerkschaften hätten nun für drei von vier Beschäftigten sogar eine Erhöhung über 11,6 Prozent gefordert, erklärte der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie. Die Arbeitgeber hätten mehr als die aktuelle Inflation von 5,4 Prozent angeboten, das sei „ein faires und gerechtes Angebot“.

Die Löhne und Gehälter bei den Metallern liegen im Durchschnitt deutlich über jenen anderer Berufsgruppen. So liegt der Mindestlohn in der Metalltechnischen Industrie aktuell bei 2230 Euro, der Durchschnittslohn bei 3670 Euro, das durchschnittliche Gehalt bei etwas mehr als 5000 Euro. Zum Vergleich: Die Einstiegsgehälter im Handel (Gehaltsstufe 3, wo die meisten beginnen –etwa im Einzelhandel) liegen bei 1945 Euro, also rund 13 Prozent niedriger.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer meinte am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz: „Wir mischen uns da von der Spitzenebene – außer wir werden gerufen, und das hat noch nicht stattgefunden – nicht ein.“ Grundsätzlich meinte er: „Es dauert halt heuer länger, weil es eine ganz schwierige Situation ist“. Sein Tipp: „Da muss man aufeinander zugehen.“