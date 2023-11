Christoph Huber: Wir haben in der Vergangenheit schon alles ausgereizt, was man bei solchen Jahrestagen halt so macht. Wir haben Publikationen erstellt, CD-Boxen veröffentlicht und zum Zwanziger sogar ein Straßenfest organisiert. Diesmal zelebrieren wir diskreter. Wir haben uns mit Michael Mantler ein Spezialprogramm am exakten Tag unseres Jubiläums geleistet. Zudem werden wir im April 2024 mit John Zorn und seinem New Masada Quartet ein Ensemble zu Gast haben, welches, wirtschaftlich gesehen, die Club-Dimensionen eigentlich sprengt. Aber ab und zu leisten wir uns halt solche ganz speziellen Abende.