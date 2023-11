Aus für die ORF-Sendung „Pratersterne“

Die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller waren ein Sprungbrett für junge Kabarettisten und Kabarettistinnen. Nun hat der ORF offenbar beschlossen, keine weiteren Ausgaben produzieren zu lassen.

Jüngst standen bei den „Pratersternen“ auf der Bühne des Wiener Fluc Gery Seidl, Tereza Hossa, Josef Jöchl und Yasmo & die Klangkantine. Sie werden die letzten Gäste der Stand-up-Comedy-Show gewesen sein, die dienstagnachts in ORF 1 ausgestrahlt wurde. Moderator Hosea Ratschiller schrieb am Dienstag auf Facebook, dass sich der ORF entschieden habe, keine weiteren Sendungen mehr in Auftrag zu geben.

„Das ist sein gutes Recht. Und ich schreibe das ohne Bitterkeit“, heißt es in Ratschillers Statement. „Wichtig ist mir aber, festzuhalten, dass die ‚Pratersterne‘ immer gesehen wurden. Wir wissen das. Und wir haben das Publikumsinteresse immer als Auftrag gesehen und uns enorm bemüht, dem gerecht zu werden.“

„Mich in aller Form vom Publikum zu verabschieden“

An der Sendung habe ihm immer der Aspekt der Vielfalt gefallen, „wir wollten bunt sein, und sind immer bunter geworden“, so der Kabarettist. „Ich weiß, dass der wertschätzende Tonfall, den die ‚Pratersterne‘ angeschlagen haben, vielen Menschen sehr ans Herz gewachsen ist.“ Ihm sei es darum ein Anliegen, „mich in aller Form vom Publikum zu verabschieden.“

Im ORF arbeite man derzeit seines Wissens an einem Nachfolgeprojekt, das sicher auch gut werde, so Ratschiller gegenüber der „Presse“. Sieben Jahre lang gab es die „Pratersterne“, mit anfangs zwölf Folgen pro Staffel und später sechs Ausgaben, die aber gerne wiederholt wurden. Die Sendung war als Plattform für Nachwuchs in der österreichischen Kabarettistenszene gedacht und die Sendung diente durchaus als Sprungbrett.

Ein Statement vom ORF steht derzeit noch aus. (her)