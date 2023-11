Industrie ruft nach Hilfe bei CO2-Kosten

Voestalpine und andere Großkonzerne fordern eine Verlängerung der Strompreiskompensation, um eine Abwanderung der energieintensiven Betriebe ins Ausland zu verhindern.

Wien. Am Montag hat die Regierung – mit einiger Verspätung – endlich die Förderregeln für den Energiekostenzuschuss 2 auf Schiene gebracht. Doch statt nun in Jubel auszubrechen, drängen viele Unternehmen auf die Verlängerung einer Maßnahme, die zwar ähnlich heißt, aber etwas ganz anderes macht.