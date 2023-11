Reichtum auf Rädern

Der teuerste Neuwagen der Welt wird in Österreich vermutet: Bugatti La Voiture Noire, ein besonders schillerndes Exemplar von den 25 Bugattis, die im Land zugelassen sind.

Der teuerste Neuwagen der Welt wird in Österreich vermutet: Bugatti La Voiture Noire, ein besonders schillerndes Exemplar von den 25 Bugattis, die im Land zugelassen sind. Werk

Autobestand in Österreich: von Luxusmarken bis zu richtig exklusiven Singles. Millionär ist nur eine Marke.

Was fährt auf Österreichs Straßen, was steht in den Garagen?

Per September sind laut Statistik Austria 5.184.867 Pkw im Land zugelassen.

Darunter 25 Bugatti, 97 McLaren, 474 Rolls-Royce, 477 Lamborghini, 488 Morgan, 752 Bentley, 1707 Maserati und 2108 Ferrari.

Im Top-Luxusbereich ist bei uns also Italien die stärkste Autonation.

Porsche? Dagegen fast Massenware mit 34.185 Exemplaren.

Ausschließlich mit grünen Kennzeichen: Von Tesla sind per September 25.419 Exemplare zugelassen.

Millionär ist nur eine einzige Marke in Österreich: VW mit 1.032.339 Autos. Sprich: jedes fünfte.

Audi folgt mit großem Abstand auf Platz zwei mit 392.906 Stück, gefolgt von BMW (347.738), Skoda (344.879) und Mercedes (302.435), der letzten Marke im 300-Tausend-Klub.

So richtig exklusiv sind aber ganz andere Marken.

Wer ein Fabrikat der folgenden Marken fährt (immerhin ist ja ein gültiges Kennzeichen vorhanden), der weiß sich in bester, nämlich alleiniger Gesellschaft: Von Allard (UK), Gutbrod (D), Hong Qi (China), Kleinschnittger (D), Perl (Österreich), Santana (Spanien), Saurer (Ö) und Seres (China) ist jeweils nur ein einziges Exemplar zugelassen. Das erschwert Klubausfahrten erheblich.