Die Rolling Stones gehen wieder auf Tour

Zunächst führt die „Hackney Diamonds“-Tournee von Mai bis Juli durch die USA.

Erst Album, dann Tour: Die Rolling Stones gehorchen auch in ihrem 63. Jahr ihres Bestehens der alten Formel. Einen Monat nach Erscheinen ihres vielgelobten Albums „Hackney Diamonds“ haben sie nun eine Tournee für 2024 angekündigt. Zunächst wollen Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) insgesamt 16 Konzerte in Nordamerika spielen. Tourauftakt ist am 28. April in Houston, Texas. Es folgen New Orleans (2. 5.) Glendale (7. 5.), Las Vegas (11. 5.), Seattle (15. 5.), East Rutherford (23. 5.), Foxboro (30. 5.), Orlando (3. 6.), Atlanta (7. 6.), Philadelphia (11. 6.), Cleveland (15. 6.), Denver (20. 6.), Chicago (27. 6.), Vancouver (5. 7.). Los Angeles (10. 7.). Das vorerst letzte Konzert soll am 17. Juni im kalifornischen Santa Clara stattfinden. Tourdaten für Europa wurden nicht genannt.

Anlässlich der Veröffentlichung von „Hackney Diamonds“, das in Großbritannien, Österreich, Deutschland und zahlreichen anderen Ländern Platz eins der Albumcharts erreichte, hatte Jagger die Pläne bereits im Oktober angedeutet. „Wir hoffen auf Tournee zu gehen“, sagte der rastlose Stones-Sänger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Und ich hoffe, dass wir einige der neuen Songs spielen werden.“

Neben neuen Liedern wie „Angry“ oder „Mess It Up“ würden aber auch beliebte Klassiker wie „Start Me Up“, „Gimme Shelter“, „Jumpin“ Jack Flash“ und „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ bei den Shows im kommenden Jahr nicht fehlen, versprachen die Rolling Stones in einer Mitteilung zur “Hackney Diamonds“-Tour auf ihrer offiziellen Website.

Im Oktober traten die Stones im New Yorker Club „Racket NYC“ vor geladenen Gästen auf. Ihre bisher letzte Tournee hatten sie im Sommer 2022 anlässlich des 60. Bandjubiläums absolviert. Im Rahmen der „Sixty Tour“ spielte die legendäre Rockband damals 14 Konzerte in Europa, darunter ein Konzert in Wien. Ihr allererstes Konzert als Rolling Stones hatten Jagger und Co. im Juli 1962 im Londoner Marquee Jazz Club gespielt. (APA/red.)