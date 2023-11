Best of Passwörter: Wie man sich selbst angreifbar macht

Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Darunter offenbar auch die Rangliste der beliebtesten Passwörter. Der Sicherheitsspezialist Nord Security zeigt erstmals, wie lange Hacker brauchen, um diese zu knacken.

Es gibt Traditionen, mit denen man nicht bricht. Dazu gehört auch die Liste der beliebtesten und damit gleichzeitig schlechtesten Passwörter des Jahres. Dieses Jahr bietet NordPass zusätzlich die Information, wie lange geübte Hacker brauchen, um die jeweiligen Passwörter zu knacken.

Sie finden sich in vielen Listen im Darknet. Gesammelt von Hackern, die sich Zugang zu Plattformen, Webseiten und Dienstleistern im Internet verschafft haben. Sie bieten anderen Kriminellen diese Daten an. Auch Sicherheitsdienstleister sichern sich solche Listen. Dazu zählt unter anderem Nord Security. Sie haben die 200 häufigsten Passwörter zusammengetragen, aus 35 Ländern. Auch aus Österreich.

„Wir hätten gedacht, dass uns nichts mehr überrascht hinsichtlich der Passwortgewohnheiten der Internetnutzer“, sagt Emilija Gaivenyte von Nord Security. Doch trotz aller Warnungen tauchen immer wieder die gleichen Passwörter in den Listen auf.

Die Top Ten

1 „admin“ (2.495 Mal verwendet); weniger als eine Sekunde

2 „isabella“ (1.577); 3 Stunden

3 „123456“ (1.487); weniger als eine Sekunde

4 „Gerhard13“ (1.022); 19 Stunden

5 „isildur15“ (954); 24 Stunden

6 „Isildur15“ (895); 24 Stunden

7 „password“ (745); weniger als eine Sekunde

8 „isildur“ (660); 17 Minuten

9 „1234“ (513); weniger als eine Sekunde

10 „12345678“ (493); weniger als eine Sekunde

Doch nicht nur, dass auch 2023 die Klassiker noch in diesen Listen zu finden sind, fasst das Unternehmen weitere Erkenntnis zusammen: demnach werden für Streaming-Dienste besonders schwache Passwörter verwendet und voreingestellte Passwörter, mit denen Geräte von vornherein gesichert sind, werden nur selten nicht geändert.

Inspiration finden Nutzer in Online-Spielen: Zum Beispiel erschien „Supermario12“ unter den am häufigsten verwendeten 20 Passwörtern in Österreich, genauso wie „Alladin66“ in Taiwan. Das Passwort „gtasanadreas123“ war in Mexiko beliebt. Oder sie verweisen auf Lieblingsorte. Doch weiterhin bleibt das beliebteste Passwort: „123456“.

Zur Methodik: Um herauszufinden, welche Passwörter für verschiedene Plattformen verwendet werden, analysierten die Experten eine 6,6 TB große Datenbank an Kennwörtern, die verschiedene Stealer-Malware-Programme gestohlen hatten. Experten betrachten dies als riesige Bedrohung für die Cybersicherheit der Menschen.