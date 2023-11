Kommt heute noch ein Geiseldeal Israels mit der Hamas?

Die Fotos der Geiseln sind in Israel omnipräsent, wie hier in Tel Aviv. Die Angehörigen halten die Erinnerung an sie am Leben.

Die Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen nahm am Dienstag nach wochenlangen Verhandlungen unter der Vermittlung Katars Konturen an. Zuletzt spießte es sich noch an Details.

Die zweijährige Aviv, der vierjährige Ariel, die fünfjährige Amelie und die 78-jährige Tami Metzger könnten nach 45-tägigem Martyrium bald wieder in Freiheit sein. Ihre Fotos und die von mehr als 100 anderen in den Gazastreifen verschleppten Geiseln waren anlässlich eines Empfangs ­David Roets, des neuen israelischen Botschafters in Österreich, im Presseklub Concordia in Wien an den Wänden affichiert. Beinahe stündlich haben sich bei den Verhandlungen zwischen Israel, der Hamas, den USA und Katar die Chancen für eine Freilassung zumindest eines Teils der 238 Geiseln verbessert. Am Ende ging es um Details.

Für Jehudit Weiss (65) und Noa Marciano, die 19-jährige Soldatin, kommt die Rettung indes zu spät: Israelische Soldaten haben ihre Leichen vorige Woche auf dem Areal des al-Shifa-Spitals in Gaza-Stadt geborgen.

Netanjahus Schwenk

Aus den USA, aus Katar, von der Hamas und schließlich auch aus Israel mehrten sich zuletzt die Signale der Hoffnung für einen Geiseldeal, der sich seit Tagen anbahnt. Unter dem offenkundig massiven Druck aus den USA schien nun Israels Regierung unter Benjamin Netanjahu eingelenkt zu haben, die indessen auch eine Zerreißprobe für die rechts-religiöse Koalition des Premiers ist.