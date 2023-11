Bitcoin-Börse Binance muss Milliarden zahlen und verletzte Gesetze

Firmenchef Changpeng Zhao räumt die Verletzung von Gesetzen ein. Er tritt nun zurück.

Binance Holdings hat in den USA einen Milliardenvergleich geschlossen, der es dem Krypto-Börsenriesen erlaubt, sein Geschäft fortzusetzen. Binance-Chef Changpeng Zhao bekannte sich im Rahmen des Abkommens schuldig, gegen Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben.

Der Vergleich ist einer der größten der US-Wirtschaftsgeschichte. Binance zahlt insgesamt 4,3 Milliarden Dollar, während Zhao eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar entrichtet und seinen CEO-Posten aufgibt.

Vor einem Bundesgericht in Seattle bekannte sich Zhao am Dienstag schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, der Finanzinstitute dazu verpflichtet, die Behörden bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche zu unterstützen. Der Vergleich mit Justiz- und Finanzministerium sowie der Terminmarktaufsicht CFTC beendet jahrelange Ermittlungen gegen Binance.

Binance hat zugegeben, auf seiner Plattform Transaktionen mit der Hamas und anderen terroristischen Gruppen zugelassen zu haben. Der Kryptobörse wurden Verstoß gegen Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche vorgeworfen sowie der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und die Verletzung von US-Sanktionen. Verschiedene US-Behörden hatten die Ermittlungen bereits kurz nach der Gründung von Binance 2017 eingeleitet.

Die Börse zahlt eine Geldstrafe in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar, während 2,5 Milliarden Dollar eingezogen werden, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Darüber hinaus trat Zhao als Chef der Börse zurück. Sein Nachfolger werde Richard Teng, der bislang das Geschäft außerhalb der USA verantwortete. Er galt seit längerem als aussichtsreicher Kandidat.

“Binance wurde zur größten Kryptowährungsbörse der Welt, auch wegen der Verbrechen, die sie begangen hat - jetzt zahlt sie eine der größten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA”, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland in einer Pressemitteilung.

Der Binance-Coin BNB verlor am Dienstag 5,7 Prozent an Wert, nachdem er am Tag zuvor ein Fünf-Monats-Hoch erreicht hatte. Im frühen Mittwochshandel liegt die Notierung weitere 1,3 Prozent im Minus. (Bloomberg)