Magie für jeden Raum

Vorlesen Hauptbild • Inspiration. Sich wieder mit der Natur zu verbinden, war Ziel des Umzugs. • Alexandra Meurant

Im Grünen außerhalb von Brüssel hat sich Architektin Caroline Notté spannende Räume geschaffen. Eklektizismus ist darin angesagt.

Die belgische Architektin Caroline Notté gilt als vielseitig – und untypisch für ihre Branche. Sie schafft unerwartete skulpturale Räume, in denen sie vieles auf eklektische Art und Weise kombiniert. Damit eine eigene Magie entsteht. Nicht nur für Hotels, Gastronomie, Handel und Privathäuser, sondern auch in ihrem Home Sweet Home in der Nähe von Brüssel setzt sie diese Strategie um.

Auslöser für den Umzug an den Stadtrand waren ihre beiden Weimaraner. „Ich wollte in einem kleinen Dorf, aber nicht zu weit von Brüssel entfernt wohnen, um mich fernab vom Großtadt-Blingbling mit der Natur und dem Echten wieder zu verbinden“, meint Notté. In einem Haus auf 500 Quadratmetern hat sie ihr Glück gefunden. Eine Fläche verteilt über Etagen, ein Haus im Loftstil mit möglichst wenigen Barrieren und Türen – „damit die Hunde auch im Haus Auslauf haben.“

Ein Hoch auf die Vielfalt

Nottés scharfes Architektinnen-Auge inspiriert sie zu einer perfekten Mischung. Die Aufmerksamkeit, die sie beim Einrichten einzelnen und der Kombination von verschiedenen Einflüssen und Trends widmet, verleiht Innenräumen eine besondere Ausstrahlung. Ihr Credo aus der Arbeit findet zu Hause genauso Anwendung: Es lebe die Vielfalt und der Unterschied. „Ich gehe immer sehr instinktiv vor und überlege nicht lang. Ich mische alle Stilrichtungen. Von meinen vielen Reisen bringe ich außerdem immer wieder Möbel mit.“

Vor allem Handwerkskunst hat es ihr angetan, und sie liebt es, Farbe in den Alltag zu bringen. Auch Materialien werden gekonnt und nonchalant wild gemixt: „Guter Stil ist zeitlos und per se nicht definierbar. Das Mischen von Dingen aus verschiedenen Epochen und geografischen Ursprüngen ist definitiv meine liebste Styling-Übung“, erläutert die Architektin.

Mit ihrem ausgeprägten Sinn für Inszenierungen bricht Notté instinktiv und souverän die Regeln, spielt mit kontrastierenden Materialien. Sie verfeinert jedes Element mit viel Liebe zum Detail und nutzt ihr Talent als Architektin, um ausdrucksstarke Welten zu schaffen. „Ich habe kein Rezept, wie man die Dinge kombiniert. Aber man muss aufrichtig sein. Und wenn du das bist, wird es seltsamerweise immer irgendwie gelingen.“

»Ich mische alle Stilrichtungen. « Caroline Notté Architektin

So findet man bei ihr Zuhause Kreationen von Charlotte Perriand , skandinavischen Designern , Tapeten von Pierre Frey, moderne Möbel und immer wieder viel Handwerkskunst. Seit ihrer Jugend investiert sie in Kunst-vor allem in Streetart diversester Künstler aus Belgien , deren Werke immer wieder im Haus auftauchen .

Kraftplatz mit Blick in den Garten

Die Architektin hat das Gesamtbild des Hauses komplett verändert, Wände wurden entfernt, nur die bestehende Struktur wurde beibehalten. Die Materialien, die sie bei ihren zahlreichen Projekten und vorzugsweise auch bei ihrem eigenen Heim einsetzt, kommen auch hier vor: schöne Stoffe, hochwertige und authentische Texturen, die ihren Hang zur Vielseitigkeit unterstreichen sollen.

Der Garten präsentiert sich ebenso vielfältig. „Ich mag es draußen ein bisschen rockig, wild und ungestüm, mit vielen Bäumen und Sträuchern. Und mit einem Gemüsegarten samt Küchenkräutern“, definiert Notté ihren Außenbereich. Ihr Kraftplatz ist aber innen: der finnische Jacuzzi mit Blick auf den Garten. Hier kann sie am Ende des Tages am Besten zur Ruhe kommen und über neue Projekte nachdenken.