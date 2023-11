Brad Pitts Sohn bezeichnet ihn als „verabscheuungswürdig“

Pitt soll laut einem Instagram-Posting seiner Familie das Leben zur Hölle gemacht und sich rücksichtslos verhalten haben.

In einem Instagram-Posting anlässlich des Vatertags 2020 soll Pax Jolie-Pitt, der mittlerweile 19-jährige Adoptivsohn von Angelina Jolie und Brad Pitt, seinen Vater beschimpft und mit Vorwürfen konfrontiert haben.

Demnach soll er in dem Posting, das nicht öffentlich ist, von dem die „Daily Mail“ aber einen Screenshot angefertigt hat (hier zu sehen), Pitt als „Weltklasse-Arschloch“ bezeichnet haben. Und weiter: „Du hast immer wieder bewiesen, dass du eine schreckliche und verabscheuungswürdige Person bist.“ Er soll rücksichtslos agiert haben, seine vier jüngsten Kinder sollen in seiner Gegenwart vor Angst gezittert haben, schrieb Pax weiter. Dabei meint er seine Geschwister Zahara, Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox.

„Verdammt schrecklicher Mensch“

„Du hast das Leben derjenigen, die mir am nächsten stehen, zur ständigen Hölle gemacht. Du kannst dir und der Welt sagen, was du willst, aber eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen“, so Pax laut dem veröffentlichten Screenshot. „Also, alles Gute zum Vatertag, du verdammt schrecklicher Mensch!!!“, steht weiter geschrieben. Der Instagram-Account sei privat, Freunde des 19-Jährigen sollen gegenüber der „Daily Mail“ aber die Echtheit des Accounts bestätigt haben.

Jolie und Pitt lernten sich 2005 am Set von „Mr. und Mrs. Smith“ kennen und lieben. 2016 folgte die Scheidung, 2019 wurde diese finalisiert. Auslöser soll ein Streit an Bord eines Privatjets gewesen sein, bei dem Pitt alkoholisiert völlig ausgerastet sein und nicht nur Jolie sondern auch eines der Kinder tätlich angegriffen haben soll.

Das ehemalige Traumpaar ist nach wie vor in rechtliche Auseinandersetzungen rund um das Weingut Chateau Miraval verwickelt. (cg)