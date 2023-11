Die Kultsendung kehrt am Samstag für eine Revival-Folge zurück auf die Bildschirme. Entspannt, denn „rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr“. Zu Gast sind Stars wie Cher und Take That.

Dieses Mal soll es das letzte Mal sein: Thomas Gottschalk will am Samstagabend seinen endgültigen Abschied von „Wetten, dass..?“ feiern. Der Showmaster hatte sich zwar schon 2011 von dem Showklassiker losgesagt. Aber 2021 gab es ein eigentlich einmaliges Revival - und angesichts von Traumquoten dann noch zwei „Wetten, dass..?“-Shows mit Thomas Gottschalk on top.

„Dieses Mal bin ich entspannter denn je, denn rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr“, sagte der 73-Jährige kürzlich. Engagiert gibt er sich trotzdem: Er hungert sich „gerade in meine Show-Klamotte rein und es besteht Hoffnung, dass ich es schaffe“. Dass ihm der Abschied nicht leicht fällt, hatte er schon im Sommer mitgeteilt. Aber die Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, seien vorbei. „Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte“, sagte Gottschalk. Bevor ihm jedoch während der Show ein Redakteur ständig „Shitstorm-Warnungen“ durchgebe oder ihm erkläre, welcher „Celebrity“ neben ihm sitze, höre er lieber auf.

„Inzwischen überlege ich schon mal“

Die Show am Samstag soll noch einmal alles aufbieten, was zu „Wetten, dass..?“ gehört: verrückte Wetten, Stars und einen schlagfertigen Moderator. Das Publikum darf mit einem Gottschalk-typischen Gagfeuerwerk rechnen, wenn auch vielleicht ein wenig gebremst: „Ich feuere ja immer aus der Hüfte, aber inzwischen überlege ich schon mal, bevor ich etwas sage“, so Gottschalk zur dpa.

Und die Zuschauer dürfen sich auch wieder auf reichlich musikalische Unterhaltung freuen: Weltstar Cher will auf der Bühne einen neuen Weihnachtssong performen. Helene Fischer und Shirin David singen den Angaben nach im Duett eine neue Version von „Atemlos“. Angekündigt ist auch die britische Boyband Take That.

Zu den Wettpaten gehören Schauspieler Matthias Schweighöfer und Jan Josef Liefers mit Kollegin Stefanie Stappenbeck. Die Gästeliste dürfte auch Sport-Fans begeistern: Mit von der Partie sind Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović.

Hazel Brugger als Außenmoderatorin

Social-Media-Star Lena Mantler (21 Millionen Follower) soll Einblicke hinter die Kulissen geben. Für die Außenwette will Moderatorin Hazel Brugger in der Schweiz am Start sein - es soll rasant werden. Nicht mit dabei sein wird in diesem Jahr allerdings die einstige Co-Gastgeberin Michelle Hunziker.

„Wetten, dass..?“ ist seit dem Start am 14. Februar 1981 zum Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung geworden. Erfinder Frank Elstner moderierte die ersten 39 Folgen. Sein Nachfolger Gottschalk kam im September 1987 und drückte der Show seinen Stempel auf. Fast 21 Millionen Menschen sahen seine erste Sendung. Gastspiele von Wolfgang Lippert (1992-1993) und Moderator Markus Lanz (2012-2014) konnten an die Gottschalk-Shows nicht anknüpfen.

Wie es mit „Wetten, dass..?“ nach dem Ende der Ära Gottschalk weitergeht, ließ das ZDF bisher offen. Die Entscheidung soll nach der Sendung getroffen werden. (APA)