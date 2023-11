Was man hier zu sehen meint: Als die Schauspielerin Marlene Dietrich 1933 Paris besuchte, wurde sie schon am Bahnsteig verhaftet, weil sie lange Hosen trug – was in Frankreich verboten war. Aber ach: An ihrer Seite stand kein Polizist, sondern ihr Ehemann. Was jedoch stimmt: Ihr Hosenanzug erregte Aufsehen. Und eine Pariser Verordnung gegen Crossdressing gab es wirklich, sie ist sogar als totes Recht bis heute in Kraft.

„Marlene Dietrich” (1930); (c) Ullstein Bild Deutschland/ Getty