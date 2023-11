Mutmaßlicher Mörder einer Studentin wird nach Italien ausgeliefert

Eine Woche lang war der 22-jährige Italiener auf der Flucht. Er soll seine Ex-Freundin in Padua getötet haben. Der Fall erschütterte die italienische Öffentlichkeit.

Der mutmaßliche Mörder einer 22-jährigen Studentin wird nach Italien ausgeliefert. Das Oberlandesgericht im sachsen-anhaltischen Naumburg teilte am Mittwoch mit, die Auslieferungshaft gegen den 21 Jahre alten Italiener angeordnet zu haben. Der Mann war am Wochenende in der Nähe von Leipzig festgenommen worden und sitzt derzeit in Halle (Saale) in Haft.

„Das deutsche Gericht hat die Auslieferung angeordnet“, schrieb der italienische Außenminister Antonio Tajani auf Twitter (X). „Ich möchte der deutschen Justiz für ihr schnelles Handeln, unserer Botschaft und den Strafverfolgungsbehörden, die unermüdlich für dieses Ziel arbeiten, danken“, sagte Tajani.

Der mutmaßliche Täter habe sich mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt, teilte das Gericht mit. Er bleibe bis zur Übergabe an die italienischen Behörden weiter inhaftiert. Wann die Auslieferung erfolgen soll, war zunächst nicht klar. Italien hatte am Dienstag die Auslieferung des Mannes beantragt.

Eine Woche auf der Flucht

Der 22-jährige Student der Biomedizintechnik an der Universität Padua wurde am Samstagabend in der Nähe von Leipzig festgenommen. Seine einwöchige Flucht, die ihn über Südtirol nach Lienz geführt hat, hatte Italien in Atem gehalten. Er war am Samstagabend auf der Autobahn bei Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt vorläufig festgenommen worden, nachdem er wegen Benzinmangels auf dem Standstreifen der Autobahn liegen geblieben war. Die italienischen Behörden fahndeten bereits seit einer Woche nach dem Mann, gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt in Halle an der Saale. Der Student und seine Ex-Freundin galten eine Woche lang als vermisst.

Der Fall macht in Italien seit Tagen Schlagzeilen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie der 22-Jährige die gleichaltrige Frau am 12. November auf dem Parkplatz eines Industriegebiets angegriffen hatte und im Anschluss mit ihr in seinem Auto geflüchtet war. Sein Auto wurde unter anderem in Lienz lokalisiert. Am Samstag wurde die Leiche der Frau mit zahlreichen Stichwunden an Kopf und Hals in einer Schlucht in der Nähe des Barcis-See in der friaulischen Provinz Pordenone gefunden.