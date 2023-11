Christen tragen auch den Staat mit

Hans Winkler, Freund des Kirchenbeitrags, kritisiert meinen Vorschlag und wiederholt dabei erneut Falschbehauptungen.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr steigt der Journalist Hans Winkler („Zeitgeist weht der Kirche ins Gesicht“, 16. 11. 2023) bildlich auf die Barrikaden, um das Kirchenbeitragswesen zu „retten“, und räumt mir erstmals ein schwerwiegendes Argument für Änderungen beim Kirchenbeitrag ein. Übrigens hat die katholische Kirche im Jahr 2022 trotz der 90.808 Austritte stagnierend immer noch 499 Millionen Euro an Beiträgen eingebracht und nicht 400 Millionen, wie Winkler schreibt.

Die Steuern in Österreich bringen überwiegend die Bürgerinnen als Angehörige anerkannter Religionsgemeinschaften auf, deshalb bezahlt auch nicht „der Staat“ beim vorgeschlagenen religionsneutralen Widmungsmodell die Kirchen. Er gibt für einen marginalen Anteil das Recht einer Mitbestimmung zurück. Das wäre ein demokratischer Anfang, keiner Kirche soll etwas weggenommen werden. Der Vorschlag will einen Plan vorlegen, wie die Austritte rasch gestoppt werden könnten, die Freunde des Kirchenbeitrages hängen am Bild der Macht des eigenen Inkassos.

Diözesane Leitbilder zur Einführung der Seelsorgeräume gehen angeblich vom Leben der Menschen aus. Will die Kirche Anwalt der Ärmsten und Schwächsten sein, dann müsste sie bei 2,7 Millionen steuerbefreiten Men­schen in Österreich sofort auf das Inkasso des Kirchenbeitrags in der Höhe der Mindestbeiträge von 31 bis zu 130 Euro für Selbständige verzichten, damit niemand demütig bei Kirchenbeitragsstellen betteln muss.

Winkler behauptet erneut ­unrichtig, dass man in Italien aus der eigenen Einkommensteuer widmen könne. In Wahrheit wird nur über 0,8 % des Steueraufkommens abgestimmt, sonst könnten steuerbefreite Personen gar nicht widmen. Das Wahlrecht ist in der Regel an kein Einkommen ge­koppelt. Auf dem Formular zur Widmung in Italien steht an erster Stelle der Staat, erst dann kommen die anerkannten Religionsgemeinschaften.

Es ist bekannt, dass die Menschen, die austreten, in den wenigsten Fällen die Kirche verlassen. Es ist weder ein Glaubensabfall noch Häresie. Sie verlassen den „Verein“ Kirche.

Winkler bringt den EuGH ins Spiel, tatsächlich zahlen die Konfessionslosen bei den staatlichen Aufwendungen für Absetzbeträge von etwa 170 Millionen Euro für Kirchenbeiträge in Österreich immer schon mit, beim Widmungsmodell würden diese 170 Millionen entfallen, die Menschen könnten dafür rechtskonform und demokratisch für Kirchen abstimmen.

Richtig lautet der beim Studientag im Mai 1952 in Mariazell geprägte Satz „freie Kirche in freier Gesellschaft“, Winklers „im freien Staat“ ist wiederholt falsch, Österreich war damals noch von Alliierten besetzt. Der Staat als Feindbild mag nach dem Nazi-Regime lang in den Köpfen verankert gewesen sein, heute zeigt sich die Politik, der Staat, bei uns kooperativ mit Religionsgemeinschaften und insgesamt freigiebig.

Initiativen sind gefragt

Wenn die Politik meint, dass die Kirchen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Vermittlung von Werten wichtig sind, könnte sie Kirchenbeitragsordnungen, die Arme abkassieren, einen Riegel vorschieben. Oder man lässt die zu den Austritten führenden Regelungen einfach so weiterlaufen. Ich erinnere dann aber an das bekannte Diktum des deutschen Rechtsphilosophen Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.“

Schon 2009 haben bei einer ORF-Umfrage 85 Prozent der Befragten für „Eine Alternative zum Kirchenbeitrag ist längst überfällig“ votiert. Wann werden diese Stimmen gehört?

Ao. Univ.-Prof. Rudolf K. Höfer, i. R. und nicht pensioniert.

