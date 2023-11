Wie amerikanische Augen Wien fixierten

Eine reiche Schau zeigt, wie Yoichi Okamoto – später Leibfotograf des US-Präsidenten Johnson – die Wiener Stadt- und Seelenlandschaft festgehalten hat. Und wie die US-Besatzung die Kultur dieser Stadt befruchtet hat.

Eine Feier im Großen Saal des Salzburger Mozarteums. Viele Männer tragen eine Kippa, manche eine US-Militäruniform, auf dem Podium hängt ein Tuch mit dem Davidstern. Diese Szene zeigt ein Foto, das Hans Petschar, Leiter des Bildarchivs der Nationalbibliothek, im Nachlass des Fotografen Yoichi Okamoto fand. „Das Bild war unbeschriftet, doch ich hab mir gleich gedacht: Das ist etwas Bedeutendes“, sagt Petschar. Nach einigen Recherchen – etwa in The Citadel, der US-Militärakademie in Charleston, South Carolina – weiß er, was das Foto zeigt: das erste jüdische Neujahrfest, das nach den Jahren des NS-Terrors in Salzburg gefeiert wurde, am 9. September 1945.

Diese Entdeckung illustriert, wie wichtig die Fotografie nicht nur als künstlerisches, sondern auch als dokumentarisches Medium ist. Beides verschmilzt im Werk von Yoichi Okomato, geboren 1915 als Sohn japanischer Einwanderer in New York. 1945 kam er als Militärfotograf nach Österreich. General Mark W. Clark, Oberbefehlshaber der United States Forces in Austria, schätzte sein Handwerk, ernannte ihn zu seinem persönlichen Fotografen, holte ihn 1946 nach Wien. Dort fixierte Okomato Szenen aus der Nachkriegsstadt. Ein kahler Baum vor dem Riesenrad im verwüsteten Prater. „Die Vier im Jeep“ bei einer Zigarettenpause. Eine Wäscherin am Donaukanal. Eine Malerin vor dem zerbombten Stephansdom. Damen in Pelz auf der Rennbahn Freudenau. Lichtermeer am Heldenplatz beim Katholikentag 1952. Wiener Sängerknaben beim Spielen im Schnee. Durchdachte Kompositionen, die aber die Unmittelbarkeit von Schnappschüssen haben. Die Essenzielles erzählen, aber ohne Pathos.