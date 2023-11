Arabische Führer fordern längeren Waffenstillstand. Verantwortung für Gaza wollen sie aber nicht übernehmen. Iran fühlt sich gestärkt.

Wochenlang hatten die Geheimverhandlungen direkt in Doha und via Telefon hinter den Kulissen stattgefunden. Am Mittwoch kam auch äußerlich Bewegung in die arabische Welt. Jordaniens König Abdullah begab sich umgehend nach Kairo, um mit Ägyptens Präsidenten, Abdel Fatah al-Sisi, Beratungen über die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen und deren Auswirkungen auf die Region aufzunehmen. US-Präsident Joe Biden bedankte sich ausdrücklich bei Sisi und dem katarischen Emir, Tamim bin Hamad Al Thani, für „ihre entscheidende Führungsrolle und ihre Partnerschaft beim Zustandekommen dieser Vereinbarung“.

Aus London meldeten sich indessen die Außenminister Ägyptens, Jordaniens und Saudiarabiens zu Wort. Die drei Minister forderten am Mittwoch, die Feuerpause solle verlängert und in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden. Ein weitverbreiteter Wunsch von der UNO in New York bis zur Golfregion. Darauf hofft auch das Emirat Katar. Ob die Hamas und Israel zustimmen, ist allerdings überaus fraglich.

»Ich sehe keine Option für eine vernünftige politische Lösung.« Osman Bahadir Dinçer, Experte bei der Denkfabrik Bicc in Bonn

Schon bald wird sich die Frage stellen, wie es in Gaza weitergehen soll, wenn die mehr als 230 Geiseln der Hamas in Freiheit sind. Das könnte in wenigen Wochen der Fall sein. Glaubt man Premier Benjamin Netanjahu, wird Israel dann seinen Feldzug fortsetzen. Die USA würden wohl wenig einzuwenden haben, denn die US-Geiseln, auf die es Biden vor allem ankommt, wären dann in Sicherheit.

Wer füllt das Vakuum?