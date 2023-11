In erster Phase sollen rund 50 Geiseln aus Gazastreifen im Austausch gegen 150 Palästinenser freikommen. Feuerpause könnte Donnerstag beginnen.

Tel Aviv. „Bringt sie nach Hause – jetzt!“ An Tausenden Fassaden und Bushaltestellen in ganz Israel prangt diese Forderung in roten Buchstaben, darüber die Gesichter der Geiseln mit Namen und Alter. Kfir, zehn Monate, steht unter dem Bild eines lachenden Babys. Kfir Bibas und sein Bruder Ariel, vier Jahre, werden seit über sechs Wochen im Gazastreifen festgehalten, zusammen mit ihren Eltern. Nun könnten die Kinder freikommen – wenn in letzter Minute nichts mehr schiefgeht: Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden stimmte Israels Kabinett nach hitziger Debatte für eine Einigung mit der Terrororganisation Hamas zur Freilassung Dutzender Geiseln. Die Rede ist zunächst von 50 Menschen: 30 Kinder, acht Mütter und zwölf ältere Frauen.

Wer zu den Glücklichen zählt, war bis Mittwochnachmittag noch unklar, ebenso die Frage, wann die Ersten freigelassen werden – womöglich schon Donnerstagfrüh. Doch in den Grundrissen sieht die Einigung so aus: Frühestens Donnerstagvormittag soll im Gazastreifen eine viertägige Kampfpause beginnen. An jedem dieser Tage soll die Hamas eine bestimmte Zahl israelischer Geiseln freilassen. Im Gegenzug hat Israel sich dazu verpflichtet, 150 weibliche und minderjährige palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen zu entlassen. Unter den 300 Gefangenen, die Israel für einen Austausch genannt hat, sind überwiegend Minderjährige, die sich kleinere Delikte haben zuschulden kommen lassen – etwa Steinewerfen gegen die israelischen Truppen im Westjordanland.

Außerdem sollen die humanitären Hilfen für die Palästinenser in Gaza erheblich ausgeweitet werden, und das Rote Kreuz soll die verbleibenden Geiseln besuchen und mit Medikamenten versorgen können. Bisher ist nicht einmal sicher, wie viele der Geiseln überhaupt noch am Leben sind: Bei ihren Einsätzen hatten israelische Truppen unlängst die Leichen zweier weiblicher Geiseln gefunden. Auch soll die Hamas nicht den Aufenthaltsort aller Geiseln kennen, mehrere Dutzend dürften in der Hand des Islamischen Jihad sein.

Kampfpause im Austausch für rund zehn Geiseln pro Tag