Treibhausgase: Berechnungen stimmen nicht überein

In ihrer Treibhausgas-Bilanzierung weisen die meisten Länder menschlichen Aktivitäten eine größeres Ausmaß zu. Fazit: In Wirklichkeit muss stärker reduziert werden.

LULUCF: Das ist eines der Zauberworte bei der Gestaltung der Treibhausbilanz eines Landes. Die Abkürzung steht für „land use, land use change and foresrty“ (also Nutzung unverbauter Fläche, deren Änderung und Forstwirtschaft). Hier werden Millionen Tonnen von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, gebunden, aber auch emittiert.

Wie viel dann tatsächlich in die Bilanz der Treibhausgase eines Staates genommen wird, entscheidet das jeweilige Land. Nicht ganz allein, zumal es dafür Regeln gibt, die unter anderem auf Klimakonferenzen festgelegt werden. Eine der Hauptregeln lautet: Anrechenbar ist nur, was durch menschliche Aktivitäten hervorgerufen wird.

Weltklimarat rechnet genauer