Tiergeburt gefilmt: Nashorn in englischem Zoo geboren

Im englischen Zoo Chester ist ein Nashornbaby des vom Aussterben bedrohten Östlichen Spitzmaulnashorns auf die Welt gekommen. Die seltene Geburt konnte gefilmt werden.

In einem Zoo im englischen Chester ist ein Nashornjunges zur Welt gekommen. Der Tierpark veröffentlichte davon ein Video. Mutter Zuri und das Junge seien seit der Geburt am 12. November unzertrennlich, teilte der Zoo am Mittwoch auf Anfrage mit.

„Wir haben gespannt 15 Monate auf die Geburt gewartet“, sagte Emma Evison vom Zoo der Mitteilung zufolge. „Es ist ziemlich ungewöhnlich für ein Nashorn, bei Tageslicht zu gebären, deswegen hatten wir nicht damit gerechnet, dass das direkt vor unseren Augen passieren würde.“

Das Östliche Spitzmaulnashorn ist nach Angaben des Zoos eine der bedrohten Tierarten der Welt. Heutzutage seien in Kenia, Tansania und Ruanda noch weniger als 600 Tiere zu finden. „Leider handelt es sich um eine Art, die seit mehr als einem Jahrhundert gejagt und gewildert wird wegen ihres Horns, das illegal auf Wildtiermärkten verkauft wird“, erklärte Evison. (APA)

>>> Zur Aussendung des Zoos