Eine Glasbläserin und ihr Kunsthandwerks-Kollektiv

Vorlesen Hauptbild • Mehr’s mehr Wien: Julia Rotter, Nathalie Flückiger, Anna Reiss, Theresa Pöll und Martha Ruess (v. l.). • Mirjam Reither

Nathalie Flückiger ist Glasbläserin. Mit vier Kolleginnen verkauft sie in der Piaristengasse Glas, Keramik, Schmuck und Porzellan. „Mehr‘s Mehr Wien“ heißt das gemeinsame Geschäft.

Nathalie Flückiger ist keine von vielen. Im deutschsprachigen Raum gibt es nur neun andere in ihrem Alter, die ungefähr das können, was Flückiger kann: Die 36-Jährige ist Glasbläserin und Glasmacherin. Sie stellt Gläser, Krüge, Vasen und Schmuck her – und verkauft ihre Stücke in ihrem Shop in der Piaristengasse in der Wiener Josefstadt. Neuerdings in einem Kollektiv von Kunsthandwerkerinnen. „Mehr’s mehr“ heißt das Geschäft, das sie eigentlich schon im März vorigen Jahres gemeinsam mit der Fotografin Julia Rotter eröffnet hat, deshalb seit diesem Frühling.

Bis dahin war es ein Showroom für Flückigers Glaskunst. Bunte Wassergläser, Krüge in Perlmuttoptik, Vasen mit schmalen und sehr breiten Öffnungen. Wunderschöne Stücke: cool, grazil und von Hand gemacht. Doch das Geschäft mutete eher wie ein musealer Ausstellungsraum an („Nur nix kaputtmachen!“) als ein Ort, an dem man gern etwas länger stöbert und danach auch etwas kauft, sagt Rotter. „Wir wollten lebendiger sein.“ Das Geschäft sollte eines werden, in dem man gern verweilt. „Und dazu brauchte es mehr vom Mehr.“