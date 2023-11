„Der Zinsgipfel ist noch nicht erreicht“

Die letzten Datenpunkte waren durchaus positiv, das heißt, der Druck auf die Notenbanken nimmt ab. Dennoch glaube ich persönlich, dass der Zinsgipfel noch nicht erreicht ist. Weder in den USA noch in Europa. Die Zinskurve in den USA ist zwar immer noch leicht invers, aber sie ist zuletzt vor allem am langen Ende gestiegen und nun wieder gefallen. Es normalisiert sich also. Auch wenn sich die Wirtschaft bereits abschwächt, sehen wir, dass es immer noch eine gute Nachfrage in vielen Branchen gibt und auch die Arbeitslosigkeit noch nicht sonderlich hoch ist.