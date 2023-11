Geert Wilders: Der ewige Außenseiter, der bei der Wahl triumphiert hat

Geert Wilders, die Galionsfigur der Rechtspopulisten, präsentierte sich im Wahlkampf als Geert Milders. Er fokussierte sich auf Themen wie Wohnen und Pflege - und will nach seinem Wahlsieg Premierminister werden.

Geert Wilders war perplex, was bei ihm selten vorkommt. Der Matador der niederländischen Rechtspopulisten war überwältigt von seinem Wahlsieg, der nachgerade ein Triumph ist. Mit einer Verdoppelung der Mandate, mit dem Aufstieg zur Nummer eins hat niemand in den Niederlanden gerechnet - nicht einmal Wilders selbst, sonst nicht um große Werte verlegen. Es ist ein Erdrutschsieg, der die Demoskopen auf dem falschen Fuß erwischt hat.

Im Wahlkampf hatte zuerst vor allem Pieter Omtzigt, der Konservative mit seiner neuen Partei, für Furore gesorgt. Dass in seinem Windschatten Wilders an ihm vorbeifliegt, hatte niemand auf dem Radar. In der TV-Debatte schlug sich der 60-Jährige indessen achtbar gegen die Konkurrenz, und es zeichnete sich ab, dass er nach Jahren der Flaute wieder Rückenwind hatte.

„Es muss anders werden“

Am Wahlabend hat sich Wilders dann auch schnell wieder gefangen. „Das Signal, das der niederländische Wähler nun gibt, ist: Es muss anders werden“, sagte er. „Die Niederländer müssen wieder Nummer eins sein.“ Und er erhob als Chef der weitaus stimmenstärksten Partei den Anspruch, den Regierungschef zu stellen.

Überrascht vom Wahlergebnis. Reuters / Yves Herman

In den vergangenen Monaten hatte er sich als „Geert Milders“ präsentiert, wie Medien und Politologen scherzten. Zum ersten Mal hat er seine radikalen Ideen zur Migration im Wahlkampf hintangestellt und sich auf Themen konzentriert, die den Niederländern unter den Fingern brennen: das Wohnen, das in den großen Städten für viele unbezahlbar geworden ist, die Pflege und die Gesundheitsversorgung. Am Wahlabend schaltete er indessen, beflügelt von seinem Erfolg, auf sein Thema Nummer eins zurück. Es gelte, den „Asyl-Tsunami“ zu stoppen, postulierte er.

Fulminantes Comeback