Noch nicht. Um es in einfachen Worten zu sagen: Kein wirtschaftspolitischer Hardliner wie Sergej Glasjew ist Chef der Zentralbank geworden. Die Zentralbank, das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium – sie alle werden von denselben russischen Technokraten geleitet wie vor Kriegsbeginn. Der Staat versucht den Militärindustriellen Komplex durch Marktmechanismen anzukurbeln. Die Technokraten reformieren diesen Sektor. Sie sind darauf sehr stolz: Wir „Zivile“ sind in der Rüstungsindustrie angekommen und verbessern sie effektiv, sagen sie. Man wird sehen, ob es der Präsident ebenso sieht, aber wir können bekräftigen, dass die Kriegseuphorie vorüber ist, was Trends in der öffentlichen Meinung und den Optimismus der Konsumenten betrifft.