Die teuersten Einkaufsstraßen der Welt

Die Fifth Avenue ist das teuerste Pflaster, aber auch Wiens Kohlmarkt ist in den Top 10 vertreten.

Der teuerste Quadratmeterpreis für Einzelhandelsgeschäfte ist auf Manhattans Fifth Avenue zu finden. Zu diesem Schluss kam der Jahresbericht „Main Streets Across the World“ des Gewerbeimmobiliendienstleisters Cushman & Wakefield. So kostet ein Quadratmeter auf der berühmten Einkaufsstraße im Big Apple stolze 20.383 Euro. Im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie ist das ein Anstieg von 14 Prozent.

Auf Platz zwei ist in diesem Jahr die Mailänder Via Montenapoleone mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 18.000 Euro zu finden. Die Durchschnittsmieten stiegen hier im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent und liegen sogar 31 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie.

Platz drei geht an Tsim Sha Tsui in Hongkong mit 15.219 Euro. Auf den Plätzen vier und fünf liegen New Bond Street in London mit 14.905 Euro und Avenues des Champs-Élysées in Paris mit 11.414 Euro.

Quadratmeterpreis von 5.160 Euro an Wiens Kohlmarkt

Ein teures Pflaster: Wiens Kohlmarkt. Clemens Fabry

Der sechstteuerste Einzelhandelsstandort der Welt ist in Tokios Ginza mit 9.299 Euro zu finden. Hier gab es keine Veränderung gegenüber 2022. Die Bahnhofstraße in Zürich (9.243 Euro), die Pitt Street Mall in Sydney (7.612 Euro), Myeongdong in Seoul (6.542 Euro) und der Kohlmarkt in Wien (5.160 Euro) runden die Top 10 ab.

Im Ranking am weitesten nach oben geklettert ist die Istiklal-Straße in Istanbul, die von Platz 31 im Vorjahr nun auf Platz 20 zu finden ist. Die hohe Inflation habe dazu geführt, dass sich die Mieten mehr als verdoppelt hätten, so der Bericht. 2023 kostet der Quadratmeter hier durchschnittlich 2.500 Euro, 120 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Biblioteksgatan in Stockholm (1.885 Euro) fiel dafür von Platz 24 auf Platz 27 zurück. Das sei darauf zurückzuführen, dass der Euro gegenüber dem Dollar stärker wurde als die Schwedische Krone. Den höchsten Rückgang gab es im Stadtzentrum von Helsinki, hier kostet der Quadratmeter 1.224 Euro.

Die Mietpreise in den besten Einkaufslagen erholen sich nach der Pandemie zwar und steigen um durchschnittlich 4,8 Prozent, fast 60 Prozent der Märkte weltweit (70 Prozent in Europa, 31 Prozent in den USA) bleiben jedoch unter dem Mietniveau vor der Pandemie.

