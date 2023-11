S4-Sicherheitsausbau: Mitteltrennung kommt, Section Control nicht

Auf der Mattersburger-Schnellstraße ist es zu mehreren schweren Verkehrsunfällen gekommen. Deshalb soll 2028 ein Sicherheitsausbau erfolgen. Bis dahin gibt es temporäre Maßnahmen. Eine ursprünglich angedachte Section Control aber nicht.

Auf der Mattersburger-Schnellstraße S4 wird nach mehreren schweren Verkehrsunfällen derzeit eine temporäre Mitteltrennung errichtet. Diese soll die Verkehrssicherheit bis zum Start des eigentlichen Sicherheitsausbaus erhöhen. Eine zunächst angedachte Section Control wird indes nicht kommen, davon riet ein Experte aufgrund der Verkehrsführung in einem Gutachten für die Asfinag ab. Stattdessen wird die Geschwindigkeit auf der Strecke mit fünf Radarboxen überwacht.

Die Asfinag bestätigte am Donnerstag einen „Kurier“-Bericht: Der unabhängige Verkehrssachverständige empfahl demnach den Einsatz von punktuellen Geschwindigkeitsüberwachungen - Radarboxen - an den Wechselbereichen, die laut Gutachter potenzielle Gefahrenstellen darstellen. Auf Basis dieser Beurteilung errichtet die Asfinag nun fünf Überwachungsstandorte - einen davon in Niederösterreich, vier im Burgenland. Ausstattung und Betrieb der Anlagen erfolgen in Abstimmung mit den Verkehrsbehörden und der Polizei.

Betont wurde seitens der Asfinag, dass die Section Control ursprünglich für die Variante mit zwei Fahrspuren pro Richtung inklusive Geschwindigkeitsreduktion angedacht gewesen sei. Bei der nun umgesetzten temporären Sicherheitsmaßnahme mit einer „2 plus 1“-Verkehrsführung seien jedoch Radaranlagen die bessere Alternative im Sinne der Verkehrssicherheit. Die FPÖ-Landesparteien aus Niederösterreich und dem Burgenland hatten sich in den vergangenen Tagen gegen die zunächst in Erwägung gezogene Errichtung einer Section Control ausgesprochen. (APA)