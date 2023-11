Wo man sich bettet, und wie viel Holz es sein darf

Einst waren die Räume niedrig, die Fenster klein und nur die Wohnküche im Erdgeschoß beheizbar. Viel ist davon mit dem Einzug der Zentralheizungen nicht geblieben, manch Traditionelles wird in Chalets aber bis heute wertgeschätzt.

Es gibt sie in ganz, ganz klassisch – dann liegen das Wohnzimmer unten, die Schlafräume oben, und alle sind eher niedrig und dunkel – aber diese Urform des Chalets findet sich vor allem auf dem Luxusmarkt nur mehr äußerst selten. Die häufigste klassische Variante hat bereits die Wohnräume in der oberen Etage, von wo aus man unter dem Sichtdachstuhl das Panorama genießen kann. Geschlafen wird im Erdgeschoß, und im Untergeschoß finden sich Ski- oder Golfräume, Wellnessbereiche und eine Garage, die edler ausgestattet ist als manche Durchschnittsvilla. Üblich sind nach wie vor die Ausstattung mit viel (Alt-)Holz, ein steinerner oder verputzter Sockel, sowie viel Schnitzwerk und Balkone unter dem Giebel.

Die herkömmliche Form wird von jenen am meisten geschätzt, die in den Bergen gern etwas hätten, das eben ganz anders ist als das Penthouse in der Stadt oder die Villa an der Côte d‘Azur. Ein geringer Teil der Käufer mag aber genau das: etwas, das architektonisch ortsunabhängiger ist und mit modernen Elementen daherkommt. Weshalb in Einzelfällen auch Sichtbeton und Stahlelemente in den modernen Varianten zu finden sind.

Moderat modern in Kitzbühel

Ein aktuelles Neubauprojekt in bester Lage von Kitzbühel verbindet beide Stilrichtungen. Zwar finden sich an den Fassaden der vier Chalets am Sonnberg Holz und Stein, allerdings wird hier auf aufwendige Schnitzereien verzichtet, dominieren klare Linien und bodentiefe Fenster das Äußere der beiden Doppelhaushälften. Im Inneren hat jede der vier fast identischen Einheiten 135 Quadratmeter Wohnfläche mit zwei Schlafzimmern samt En-suite-Bädern im Erdgeschoß. Im oberen Stockwerk findet das modern-alpine Wohnen statt: Unter einem moderat hohen Sichtdachstuhl, mit einem offenen Kamin und großen Weinkühlschrank wird Holz als Akzent eingesetzt, lässt aber noch Platz für Stoff oder sichtbaren Stein wie im Stiegenhaus. Vermittelt werden die Einheiten über Kitzimmo, der Kaufpreis für das beschriebene Chalet A liegt bei knapp vier Millionen Euro.

Traditionelles Design, moderne Raumaufteilung in Reith. Gornik Immobilien

Üppige Aussicht in Reith

Jede Menge geschnitzte Details an der Fassade, Schwersteine auf dem Dach und jede Menge Holz im Inneren hat ein Chalet bei Reith, das im Vorjahr fertiggestellt wurde. Die Verteilung der Räume ist allerdings modern angelegt: Im Untergeschoß, von dem aus man in den Garten mit Pool hinausgehen kann, findet sich eines der drei Schlafzimmer mit Bad, im Erdgeschoß ein weiteres. Auf der oberen Ebene wird unter einem üppigen Sichtdachstuhl mit freiliegenden Tramen gewohnt und gekocht, umrahmt von einem Balkon, der auf drei Himmelsrichtungen hinausgeht. Außerdem findet sich hier das Hauptschlafzimmer. Kombiniert werden die traditionellen Elemente mit modernen Möbeln, klaren Linien und bunten Farbtupfern. Der Preis für das knapp 200 Wohnquadratmeter große Chalet liegt bei 3,98 Millionen Euro, vermittelt wird es über Karin Gornik Immobilien.

Herzliches am Ötscher

Ein Klassiker in Sachen Erscheinungsbild und Raumaufteilung steht aktuell im – von vielen wiederentdeckten – Ötschergebiet zum Verkauf. Hier haben alle Fenster Holzläden, das Dach holzverbrämte Gaupen über Fenstern mit Holzbalkonen samt Herzerln. Die Wohnräume sowie der Wellnessbereich des Hauses mit gut 475 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich wie einst im Erdgeschoß, wo Holz, Schmiedeeisen und Geweihe, gepaart mit modernen Design-Klassikern wie Glaslampen, die Optik bestimmen. Die Schlafräume unter den gesamt acht Zimmern liegen im Obergeschoß, im Untergeschoß gibt es neben den Technik- und Wirtschaftsräumen noch einen Weinkeller. Vermarktet wird das ländliche Winterhaus im Südwesten Niederösterreichs über Thomas Immobilien, der Kaufpreis wird nur auf Anfrage verraten.