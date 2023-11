Europäische Zuckervariationen

Ich weiß den genauen Zeitpunkt nicht mehr, aber irgendwann in der Kindheit passiert es: Man fängt an zu sammeln.

Ich weiß noch, dass ich den Zweck, das gesamte Taschengeld für Überraschungsei-Figuren oder Pokémon-Karten auszugeben, nie ganz nachvollziehen konnte. Aber man will ja dazugehören, also sammelte ich auch. Und zwar Zuckersackerl.

In meinen Augen war das ideal: Sie kamen nicht nur in verschiedensten Formen und Farben, sondern waren im Gegensatz zu diversen Plastikfigürchen auch nützlich (man weiß ja nie, wann einem der Zucker ausgeht!). Zudem blieben sie, zumindest für ein Kind in einem Zahnarzthaushalt, praktischerweise bei jedem Restaurantbesuch übrig. Die Familienurlaube wurden so, nachdem ich jede erdenkliche Wiener Zuckervariation gesammelt hatte, noch aufregender, hielt doch jeder Ausflug einen potenziell neuen Schatz bereit.

In den letzten Wochen sah es so aus, als könnten die Tage der Zuckerlsackerl-Sammler gezählt sein. Am Mittwoch stimmte das EU-Parlament über eine neue Verpackungsverordnung ab. Mit dem Vorhaben, wachsende und zudem klimaschädliche Müllberge zu reduzieren, sollten Kleinstverpackungen verboten werden: Neben Zuckersackerln etwa auch die kleinen Obersbehälter, einzeln verpackte Ketchup-Portionen, Mini-Shampoo-Flaschen in Hotels oder Einweg-Plastikverpackungen für Obst und Gemüse im Supermarkt. Sogar dem Goldglöckchen auf dem Lindt-Osterhasen sollte es an den Kragen gehen.

Das Gesetz ging zwar durch, doch die kleinen Verpackungen – und damit auch die Zuckersackerl – dürfen bleiben (siehe S. 9). Freuen dürfen sich auch all jene Franzosen, die den Holzschachteln für ihren geliebten Camembert nicht Adieu sagen wollten.

Meiner Sammlung kann es egal sein. Der prall gefüllte Zucker-Schuhkarton fiel bereits vor Jahren dem Auszug aus dem Elternhaus zum Opfer – und damit in den Mistkübel. Vielleicht ist es ja doch hauptsächlich unnötiger Müll.

