Neue Einblicke in die Hamas-Unterwelt von Gaza

Presseoffiziere führen durch lange Schächte mit Nebenräumen, die den Untergrund des al-Shifa-Krankenhauses offenbar mit der weiteren Umgebung verbinden und dabei auch in Privatwohnungen münden.

Rund sieben Wochen nach Ausbruch des Gaza-Kriegs haben die israelischen Streitkräfte am Mittwoch und Donnerstag neues Bildmaterial vorgelegt, das von der Hamas angelegte Tunnel unterhalb des sowie in weiterem Umkreis um das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zeigen soll. Mehrere Videos sind dazu publiziert worden, bei denen Militärsprecher und in einigen Fällen auch Journalisten durch die Tunnel führen und Soldaten Grabungsarbeiten erklären, mit denen Tunneleingänge offengelegt worden waren.

Bereits vor Tagen war ein Video erschienen, das einen Tunnel zeigt, der offenbar im Kellerbereich des großen Spitals begann und an einer Stahltür mit Schießscharte endete. Nun wurden weitere Verzweigungen vorgestellt — die Richtigkeit der Angaben kann von außen her nicht objektiv überprüft werden.

Im Mittelpunkt der israelischen Darstellung steht nun ein mehr als mannshoher Tunnel von vielleicht einem Meter Breite mit bogenförmigem Deckenabschluss, der laut einem der Militärsprecher mindestens 300 Meter lang ist, der typischen Hamas-Bauweise entspricht und vom Spital unter anderem an einen noch unbekannten Ort führt. An einer bestimmten Stelle könne man momentan nicht weiter, wird erklärt, weil jemand den Tunnel offensichtlich erst kürzlich dort zugeschüttet habe. „Es könnte dahinter eine Moschee sein, ein Wohnblock oder so“, sagt der Presseoffizier.